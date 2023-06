"Moscova arată în continuare lipsă de respect faţă de cetăţenii Republicii Moldova, dar guvernarea de la Chişinău, care îi reprezintă pe cetăţenii Republicii Moldova, nu se mai umileşte aşa cum s-a întâmplat în trecut în faţa Kremlinului, ci apără interesele cetăţenilor şi spune lucrurilor pe nume", a afirmat Maia Sandu în cadrul emisiunii "Puncte de reflecţie" de la postul de radio Vocea Basarabiei, relatează Agerpres.



"Atunci când vedem lipsă de respect din partea Moscovei, noi spunem despre acest lucru. Atunci când vedem încercări de a destabiliza situaţia în Republica Moldova, am spus-o sus şi tare, nu am ascuns detaliile aşa cum au făcut alte guvernări în trecut. Despre asta vorbeam atunci când spuneam că nu suntem o ţară care se lasă batjocorită", a spus ea.



Republica Moldova, apreciază Maia Sandu, a devenit mai rezilientă, inclusiv graţie sprijinului oferit de partenerii ei de dezvoltare - sprijin reafirmat inclusiv în cadrul Summitului Comunităţii Politice Europene (CPE) de la 1 iunie, găzduit de autorităţile de la Chişinău.



"Azi suntem mult mai rezilienţi, în primul rând pentru că nu suntem dependenţi energetic de Rusia, aşa cum eram acum câteva luni, dar şi pentru că avem tot mai mulţi prieteni, pentru că este tot mai multă atenţie pentru Republica Moldova, şi am văzut asta la summit", a adăugat ea.



Maia Sandu declarase recent că relaţiile dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă nu au fost niciodată bazate pe respect, în ciuda eforturile guvernării de la Chişinău. Şefa statului susţinea că mărturie a acestui fapt stau trupele ilegale staţionate în regiunea separatistă transnistreană, embargourile politice şi amestecul constant al Moscovei în treburile interne ale Chişinăului.



Declaraţiile ei au fost respinse de Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a catalogat atunci declaraţiile ca fiind false, menţionând că Rusia a respectat "mereu" Moldova şi oamenii săi.



De altfel, Maia Sandu a fost de mai multe ori ţinta criticilor Moscovei în ultimul timp, aminteşte NewsMaker.