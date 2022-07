Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că un contract cu gigantul rus Gazprom privind livrarea gazelor naturale la un preț mai mic a fost imposibil.

Întrebată dacă nu regretă că nu a fost la Moscova pentru a negocia un contract pentru gaze ieftine, Maia Sandu a declarat că „nu va vinde o bucată din țară” pentru a obține asta.

„Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Țara noastră este o țară independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Da, este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv pentru că nu s-au dezvoltat în timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice. Pentru că nu a existat acest interes, pentru că a existat interesul să se facă scheme inclusiv la achizițiile de gaze și energie electrică.

Proiectele pe care le facem noi acum vor da rezultate peste 3,4-5 ani și asta este important. Acum trebuie să ne descurcăm pornind de la situația în care suntem și asta o să facem. Eu nu o să vând o bucată de țară pentru a obține un contract pe termen scurt.

Cei care astăzi povestesc despre ce fel de contract aș fi putut semna eu, de ce nu au semnat ei pe termen lung? De ce nu au asigurat un asemenea contract? Dacă ei au această capacitate și dacă tot au tot slujit Moscovei, în loc să slujească propriilor cetățeni în toți acești ani. De ce nu au asigurat un contract pe termen lung?”, a declarat președinte Maia Sandu la o emisiune la postul public de televiziune din Republica Moldova.