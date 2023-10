Un tronson de peste 30 de metri din calea ferată îngustă folosită în zona silozului de cărbune de la Mina Lonea, în Valea Jiului, a fost furată de „magneți”, cum li se spune în zonă hoților de fier vechi.

Calea ferată făcea legătura între Mina Lonea și Mina Petrila. Este una dintre ultimele căi ferate industriale funcționale la noi în țară, cea care face legătura între perimetrele miniere Lonea și Petrila, scrie Ziarul Văii Jiului.

Calea ferată industrială dintre Lonea și Petrila este o raritate în țara noastră prin caracteristica ecartamentului de 790mm. A fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, la începuturile mineritului în Valea Jiului.

Rolul căii ferate industriale său era să aducă cărbunele extras de la mina Lonea la stația de transfer de la Petrila. De unde, mai departe, era încărcat în vagoane de ecartament standard, care plecau spre Termocentrala Paroșeni.

Poliţiştii din oraşul Petrila au declanșat o anchetă pentru prinderea hoților care au furat 32 de metri de șină din calea ferată.

Potrivit primelor date, incidentul a fost semnalat luni. Au fost furate cu bucăţile de cale ferată şi două elemente de macaz ce erau folosite la dirijarea vagoanelor pe şine, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.



Din luna martie a acestui an, cărbunele nu mai este dus în vagoane, pentru că în apropierea depoului de locomotive de la Lonea un mal s-a surpat, ceea ce a făcut imposibilă circulația dieselului, potrivit Ziarul Văii Jiului.

„Au fost sustrase, furate din linia de calea ferată îngustă, de la încărcare Petrila, circa 32 de metri de linie de cale ferată. Nu este pentru prima data, și acum două săptămâni de zile am avut aceeași problemă. Atunci am fost cu poliția și am reușit să recuperăm 22 de bucăți de șină, am adus-o înapoi în curtea minei Lonea.

De această dată s-a întâmplat în weekend și nu i-am prins. Noi, de 5-6 luni de zile, facem transportul de cărbune pe cale auto, nu pe calea ferată îngustă.

A fost poliția acum, și în urmă cu două săptămâni.

Eu zic că problema e la centrele de colectare a fierului vechi, pentru că se permite colectarea șinelor de cale ferată. Nu-i normal să se întâmple asta. Ne-am constituit parte civilă, asteptăm acum să vedem ce fac polițistii” a spus Alin Udvar, director EM Lonea, citat de presa locală.

Linia ferată sustrasă se deosebește de cele existente la ora actuală în tara noastră prin ecartament, aceasta având un ecartament mai larg, de 790mm. Polițiștii au fost în teren și au demarat o anchetă pentru a-i găsii pe făptași.

„În data de 30 octombrie 2023, în jurul orei 10:25, Poliția Orașului Petrila, a fost sesizată cu privire la faptul că, la fosta unitate minieră a Exploatării Miniere Petrila, din zona de încărcare ce aparține de Exploatării Minei Lonea, a fost sustrasă șină de cale ferată cu ecartament îngust de către persoane necunoscute. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că, din zona încărcare (siloz), a fost sustrasă șină de cale ferată cu ecartament îngust pe o porțiune de 30 metri și 2 bucăți limbă macaz dirijare vagoane. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, a declarat Carla Strujan, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

Polițiștii îi caută acum pe hoți și nu exclud chiar demararea unor controale la centrele de colectare a fierului vechi din zonă.