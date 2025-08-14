Acesta se află în arest preventiv de aproape trei luni, după ce s-a urcat pe o schelă montată pe o clădire din zona Pieței Universității, gest precedat de tăierea brățării electronice de supraveghere. Înainte de a fi reținut, bărbatul fusese monitorizat de polițiști prin acest dispozitiv.

După deliberări, instanța a decis amânarea pronunțării în acest dosar. Cezar Avrămuță urmează să revină în fața judecătorilor pe 18 august, zi în care speră să obțină eliberarea. Hotărârea de amânare a fost publicată pe portalul instanțelor din România.

În timpul detenției, Avrămuță a recurs la proteste extreme. În urmă cu o lună, în timpul detenției, a intrat în greva foamei pentru 21 de zile, perioadă în care nu a consumat niciun fel de aliment. Conform soției, ultima oară când l-a vizitat, starea lui era extrem de gravă, mărturisind că arăta „ca un schelete”.

În plus, acum două săptămâni, protestatarul a fost implicat într-un alt incident, tot la Penitenciarul Rahova, când s-a urcat într-unul dintre copacii din curtea instituției.

Stegarul Dac a fost convins să coboare din copac, după 18 ore de protest la înălțime