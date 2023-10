Occidentul pune presiuni pe Israel să amâne invazia in Fâsia Gaza pentru a salva cât mai mulți ostatici. De altfel, Hamas a eliberat primii ostatici luați după atacul sangeros din Irael, în urma unor negocieri cruciale. Astăzi va avea loc primul summit de pace care ar putea schimba soarta războiului. În continuare liderii occidentali și cei din lumea arabă vor încerca obțină pacea în urma întâlnirii de la Cairo. De cealaltă parte, armata are toate planurile pregătite și poate acționa în orice moment. Biden și Netanyahu au vorbit din nou la telefon despre o posibilă încetare a focului, iar liderul de la Casa Albă a invocat din nou că Israelul are dreptul să se apere.