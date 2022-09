Lukașenko este filmat cum sparge bușteni cu toporul, alături de un alt bărbat, căruia îi spune că “Nu vom lăsa Europa să înghețe, ne vom ajuta frații, poate ne vor ajuta și ei într-o zi", pentru ca apoi să-i pomenească explicit pe premierul și președintele Poloniei, țara vecină Belarusului.

Postarea a stârnit reacții diverse, unii interpretând mesajul ca fiind batjocoritor, la fel ca videoclipul Gazprom legat de noua era glaciară asupra Europei, în timp ce alți comentatori au apreciat că Lukașenko, nemaifiind sigur de viitorul aliatului său, Vladimir Putin, încearcă să se distanțeze de acesta.

⚡️"So that Europe doesn\"t freeze, maybe the brothers will help us one day," - Lukashenko said in a video published by his press service.



