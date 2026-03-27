„Dacă veniți aici la Bruxelles și n-aveți curajul să-i spuneți Ursulei și să dați cu pumnul în masă: «Alo, Ursula, nu vreau să concediez niciun miner! E bine? E clar pentru tine?», atunci poate și Ursula are un cu totul alt comportament față de voi, dar dacă vă vede niște sclavi, că veniți aici și spuneți: «Da, ce doriți? Concediați? Ok. Tăiați? Ok. Puneți taxe? Ok. Măriți TVA-ul? Ok», atunci cum să vă respecte, mă?

Premierul ne spune senin că angajamentele luate față de UE au dus la concedieri. Pe bune? Iar nu ți-e rușine? Adică, tradus din limba birocratică: noi am semnat, dar nu e vina noastră că am semnat. Ce v-am spus, mă, mai devreme? Cât tupeu să ai și câtă nesimțire! E ca și cum ai vinde casa, ai lua banii și apoi te-ai putea plânge că te-a dat afară cineva din sufragerie.

România, în episodul de azi: cum să-ți vinzi suveranitatea energetică pe o pungă de galbeni și să spui că altcineva ți-a făcut prețul. PNRR-ul din 2021, stai să-mi aduc aminte, o capodoperă! Am închis centrale, am tăiat locuri de muncă și, surpriză, n-am pus nimic în loc. Un fel de renovare la care dărâmăm casa și rămânem cu schița.

Și cine sunt meșterii acestei lucrări? Cine să fie: PSD, PNL, USR, UDMR, echipa completă. Au lucrat pe rând, dar au stricat împreună. Între timp ni se spune că există risc de blackout. Băi, deci îți vine așa să o iei pe pereți! Cum adică, mă, există risc de blackout? Păi nu e normal? Dacă ați lichidat suveranitatea energetică a României, nu-i normal să existe risc de blackout?

Dar stați liniștiți, nu vom rămâne fără curent. Vom importa. Poate rămânem fără curent un pic, ca să ne sperie, și după aceea vom importa scump, foarte scump, ca să rezolvăm problema pentru români, nu? Pentru că de ce să produci energie acasă, când poți să o cumperi de la alții la suprapreț? Nu e logic?

Minerii, bieții mineri de la Complexul Energetic Oltenia, așteptau și ei niște soluții. Au primit ce? Explicații șuierate de nu s-au văzut. Păi nu-i nicio problemă, lasă că acum au intrat în greva foamei și așteaptă, după ce s-au umplut de bolojean, să vadă care-i treaba cu Nicușor. Și Nicușor nu-i primește. Păi Nicușor are alte probleme, mă, și nici n-are prerogative. Bolojan trebuia să rezolve problema.

Dar poate cea mai frumoasă parte: alte țări negociază dur pentru interesul lor. Exact cum vă spuneam, noi negociem explicații pentru eșecuri. Polonia a amânat închiderile, dacă-mi aduc aminte bine, până în 2030. România a amânat doar asumarea responsabilității”, a declarat Luis Lazarus.