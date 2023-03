Un subiect fierbinte a fost cel al pensiilor speciale. Luodovic Orban s-a apărat spunând că, în vremea în care a fost premier, a fost emisă po lege pentru desființarea a acestor pensii, însă a fost atacată de ICCJ.

„In 2020 readuc aminte a existat o lege prin care s-au desfiintat pensiile speciale, dar care a fost atacata la Curtea Constitutionala de ICCJ. Eu când eram premier, v-am spus că s-a adoptat o lege de desființare a pensiilor speciale, mai puțin a celor militare. Acum nu puteți spune că nu a existat o voință politică.” a spus fostul premier.

În ceea ce privește adoptarea unei eventuale legi a desființării pensiilor speciale, Orban a venit cu o veste optimistă, exprimându-și convingerea personală că, fiind o instituție conservatoare, Curtea Constituțională va respinge orice încercare legislativă pe această temă.

„Curtea Constituțională este cel mai conservator corp astăzi. Nici o lege de aducere a pensiilor în principiul contributivității nu va fi declarată constituțională, adică va fi declarată neconstituțională, pentru că ei sunt cei mai conservatori în această privință și toate pronunțările cu privire la pensiile speciale vor fi declarate neconstituționale.”

Orban a explicat de ce magistrații, categoria de funcționari publici cu cele mai mari salarii din ierahia aparatului de stat, nu trebuie să beneficieze de pensii speciale:

Am văzut-o pe reprezentanta Asociației Magistraților care argumenta necesitatea pensiei speciale prin contrangerile care exită cu privire la exercitarea profesiei. Acestea in schimb nu trebuie să se regăsească în pensii, în venitul pe care îl câștigă ca persoană activă. Nu într-un calcul diferit al pensiei. Magistrații, ca și alte categorii, o parte din pensie o primesc pe contributivitate, și cealată parte din pensie o primesc cadou, așa pentru că așa s-a hotărât în pensionarea magistraților. Păi constrângerile care există cu privire la exercitarea profesiei, și în cazul magistraților, și în cazul altor categorii, acționează cât timp persoana este activă. Atunci trebuie să-i dai compensarea de care are nevoie. Iar dacă îi dacă îi dai compensarea de care are nevoie, nu mai are nevoie de un supliment la pensie, pentru că atunci, pe principiul contributivității, în raport cu alte categorii de bugetari sau de angajați în diferite domenii ei o să aibă o pensie mai mare. Și acum hai să fim cinstiți. Magistrații sunt aproape la vârful ierarhiei de salarizare în sectorul public.”

Fostul premier a criticat încercările actualei coaliții de a ocoli promisiunile făcute în fața Comisiei Europene.

„Este obligatoriu să se facă ceva. Coaliția de guvernare știa foarte bine că există un jalon în PNRR pe care trebuie să îl îndeplinească ca să poată să primească tranșa următoare de bani din PNRR. Ei s-au făcut că au rezolvat problema. Au adoptat un proiect de lege care e o frecție la un picior de lemn, în guvern l-au trimis spre dezbatere parlamentului după care peste nici două săptămâni l-au blocat pentru că au primit din partea Comisiei Europene un mesaj foarte clar ca nu ne păcăliți cu proiectul de lege în forma care l-ați depus voi la parlament. Și s-au trezit săptămâna asta să anunțe că fac o comisie specială la nivelul coaliției ca să refacă proiectul de lege care a fost odată adoptat în coaliție, care a fost trimis în parlament, și care în mod evident este o păcăleală.”