Fostul președinte PNL a reiterat că SINGURA soluție pentru ieșirea din criză este refacerea coaliției de guvernare alături de USR-PLUS și explică că ar fi o „iresponsabilitatea” din partea actualului președinte PNL să blocheze orice negociere. Precizarea lui Orban vine după ce Cîțu a declarat că va bloca orice negociere cu USR PLUS dacă formațiunea va vota moțiunea de cenzură.

„Trebuie pus punct crizei politice. România are nevoie de un guvern care să se bazeze pe o majoritate parlamentară stabilă, care să fie cu adevărat capabil să facă față provocărilor cu care se confruntă cetățenii. Soluția pe care noi am prezentat-o înainte de Congresul PNL e una foarte simplă - refacerea coaliției. Eu am negociat o coaliție prin care am asigurat o majoritate parlamentară. Refacerea coaliției dintre PNL, USR PLUS și UDMR cu sprijinul grupului minorităților poate oferi majoritatea parlamentară.

De altfel, refacerea coaliției poate fi foarte simplă odată cu dispariția lui Florin Cîțu, crede fostul lider PNL. (...) Mi se pare o declarație iresponsabilă, care nu ține cont de interesul fundamental al României. Țara nu mai poate sta în criză, nu mai poate lăsa cetățeanul român lipsit de instituții fundamentale care să funcționeze în deplină capacitate”, a declarat Ludovic Orban, marți, cu puțin timp înainte de votul pe moțiunea de cenzură.

„România are nevoie de un guvern stabil, de o majoritate parlamentară coerentă, care să poată să aplice toate măsurile pentru a diminua efectele negative ale fenomenelor de creștere a prețurilor. Președintele are obligația constituțională de a demara consultări cu partidele parlamentare, în urma cărora să degaje o soluție care să pună punct crizei. Este o urgență pentru România să reușim refacerea coaliției, altfel înseamnă că acționează împotriva interesului fundamental al României. Cred că PNL - după ce va deveni evident azi (marți, n.r.) că Florin Cîțu și susținătorii lui au dus partidul spre faliment și eșec politic grav - trebuie să-și revizuiască întreaga atitudine, să gândească pentru binele României, nu pentru binele lui Florin Cîțu sau a camarilei lui”, a mai avertizat Ludovic Orban.