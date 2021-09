Întrebat la un post TV dacă plecarea lui Florin Cîţu din postul de premier n-ar fi o concesie făcută USR PLUS, Ludovic Orban a declarat: „Ce este mai important? Să asigurăm României un Guvern cu o majoritate parlamentară coerentă, care are un program de guvernare, sau să fim orgolioşi şi să nu acceptăm astfel de condiţii? Problema e simplă. Dacă vrem să refacem coaliţia trebuie să ne aşezăm la masă şi să ajungem la o înţelegere cu USR PLUS ţinând cont de poziţiile părţilor”.

„Cîţu mai poate fi premier doar cu sprijinul PSD, ceea ce ar fi o catastrofă şi pentru PNL şi pentru România”, a declarat şeful PNL - Ludovic Orban la un post TV.