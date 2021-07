Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri că nu a înţeles nimic când a văzut că secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Cosmin Baciu, a fost demis la scurt timp după ce a fost numit în această funcţie.

"În cadrul negocierilor, la Ministerul Sănătăţii PNL este reprezentat de doi secretari de stat. Noi am desemnat cei doi candidaţi, respectiv domnul Andrei Baciu şi domnul Cosmin Baciu, care este un medic cunoscut, un medic apreciat şi care trebuia numit încă de când noi am luat decizia de susţinere în Biroul Politic Naţional. Când am văzut în Monitorul Oficial numirea domnului Baciu am zis - în sfârşit s-a făcut ceea ce trebuia făcut. Când am văzut demiterea nu am mai înţeles nimic", a spus Orban.

El a menţionat că nu a avut timp să discute cu premierul Florin Cîţu despre acest subiect, deşi s-au întâlnit la Dolj şi la Vâlcea.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Cosmin-Constantin Baciu a fost eliberat din funcţie la o zi după ce a fost numit, potrivit unei decizii a prim-ministrului Florin Cîţu publicată vineri în Monitorul Oficial.

Cosmin-Constantin Baciu fusese numit în funcţie joi. "Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cosmin-Constantin Baciu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţi", conform deciziei publicate joi în Monitorul Oficial.

Decizia publicată vineri prevede eliberarea lui Baciu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

Potrivit unor reprezentanţi ai Guvernului, eliberarea din funcţie a avut loc din cauza nerespectării procedurii la numirea lui Cosmin-Constantin Baciu, fiind necesară anterior publicarea în Monitorul Oficial a unei hotărâri de Guvern de reorganizare care să ateste că este nevoie de încă un post de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.