„Dacă reduta ucraineană pică, Rusia nu se va opri în Ucraina. Practic, Ucraina se luptă și pentru noi. Dacă ajung rușii și fac legătura cu Tiraspol și cu Republica transnistreană, intră în Republica Moldova imediat. Pot să pretexteze orice ca să intre peste vreun stat baltic.

Gândirea rusă este o gândire imperialistă. Popoprul rus trebuie hrănit cu iluzii imperialiste. Indiferent sub ce pretext...

Liderii europeni, și nu numai, au făcut pe dracul în patru ca să nu-l provoace pe Putin. Putin a ajuns un mare răsfățat al liderilor europeni și al unei mari părți din media. În timp ce era răsfățat, pregătea războiul, crearea platformelor, mișcări ce au generat curente antieuropene, antiglobaliști, suveraniști, iliberali, conspiraționiști etc. Toate sunt finanțate, documentate. Ei au avut fermele acestea de troli cu care au generat o serie de platfoerme și curente de opinie antidemocratice in toate țările UE. Faptul că a intrat cu armata in Ucraina a fost o continuare. Pentru că a ocupat Crimeea, proftând. A chemat armata rusă. Referendumul în Crimeea s-a desfășurat cu armata rusă in Crimeea. Ulterior au provocat războiul hibrid în Donbas”, a explicat Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, invitat luni seară în emisiunea Legile puterii, cu Alexandra Păcuraru.

Întrebat dacă este nevoie de ajutorul României în rezistența Ucrainei în fața Rusiei și în reconstrucția Ucrainei, Ludovic Orban a pledat pentru un sprijin cât mai consistent din partea țării noastre în ambele situații și pentru sancțiuni foarte dure împotriva Rusiei.

„Noi trebuie să ajutăm Ucraina. România, toate țările europene, democratice trebuie să ajute Ucraina să nu piardă războiul cu Rusia și dacă e posibil să câștige războiul. Trebuie sancțiuni și mai dure. Rusia trebuie să iasă inclusiv din relatiile diplomatice, să înțeleagă foarte clar că, dacă nu oprește acest război, riscă să fie izolată la nivel mondial. Se și vede. Țările din Africa, Asia, care vor suferi de pe urma crizei, ca urmare a blocadei impuse de Rusia produselor alimentare exportate de Ucraina nu vor avea reacții?”, i reactii

„Nu există deocamdată rute alternative pe care sa se realizeze exporturile. Ce port mai are Ucraina - Odesa, cenu poate fi folosit și trebuie folosite rutele terestre, feroviare.

Din 2007 am alocat 300 de milioane de euro pentu asigurarea navigabilității Dunării, axă fundamentală, transport ce poate ajuta inclusiv la dezvoltarea României și la valorificarea portului Constanța. Alte investiții ce trebuiau făcute în Portul Constanța și nu au fost. Trebuie rute alternative pentru transportul și exportul”, a explicat Ludovic Orban.

„Din punctul meu de vedere, ucrainenii se bat pentru noi, nu există limită în sprijinul acordat Ucrainei și a sancțiunilor impotriva Rusiei”, a mai subliniat din nou Orban.

Întrebat de ce să nu fie reconstrucția României și apoi a Ucrainei, Ludovic Orban a afirmat că România trebuie să accelereze „absorbția de fonduri europene, să mărim investițiile. La ora actuala la lucrarile pentru următorii doi ani, mai avem nevoie de cel putin 500 de mii de angajati ai firmelor de construcții pe care le avem azi. (...) Astăzi, mai și pierdem angajati. Daca nu dam drumul rapid la cursuri de recalificare, la simplificarea procedurii de aducere a mâinii de lucru din țări non-UE nu o să putem susține nici macar investițiile pentru România ca să potențăm un ritm de creșterea economică. Ce să mai ajutăm Ucraina?”.

„Sigur că trebuie să ajutăm Ucraina cu tot ce este posibil și cu tot ce putem noi să contribuim și așa trebuie să facem”, a concluzionat Ludovic Orban, invitat luni seară, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.