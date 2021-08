"Am convenit asupra unei formule de susține a acestei rectificări cu care eu și premierul Florin Cîțu ne vom duce la ședința Coaliției. PNL urmărește ca, prin această restificare, să ajungă la obiective importante, cuprinse in programul de guvernare. (....) Am discutat despre suplimentări de fonduri care sunt necesare pentru finanțarea programelor din PNDL 2,(...) să găsim soluții pentru probeleme legate de finanțarea asistenței sociale si protecției copilului (....) am discutat si despre finanțarea investițiilor în plan local, e necesitatea unui plan de investititi nou, in valoare de 50 de miliarde de lei, a afirmat Oban, la finalul ședinție BEx a PNL.

Rectificarea bugetară pe care o pregăteşte Executivul va fi pozitivă, potrivit draftului pregătit de Ministerul de Finanţe. Cele mai multe fonduri le va primi Ministerul Sănătăţii, peste 3,5 miliarde de lei, urmat de Ministerul Fianţelor, pentru acţiuni generale, şi Ministerul Dezvoltării. Reduceri de fonduri vor fi la Ministerul Muncii, peste 2,7 miliarde de lei, Curtea de Conturi şi Senat, potrivit news.ro.

Ministerul Sănătăţii va primi în plus peste 3,5 miliarde de lei, Ministerul Finanţelor peste 3 miliarde de lei, iar Ministerul Dezvoltării peste 1,8 miliarde de lei.

Peste 7 milioane de lei va primi în plus şi Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, peste 6 milioane Ministerul Energiei, peste 5 milioane Ministerul Mediului, peste 3 milioane Ministerul Transporturilor şi peste 2 milioane Ministerul Educaţiei.

Administraţia Prezidenţială va primi bani la rectificarea bugetară, dar şi Secretariatul General al Guvernului, în timp ce de la Senat vor fi tăiate fonduri. Camera Deputaţilor nici nu primeşte în plus, dar nici nu i se taie din fondurile alocate iniţial.

Ministerul Apărării, Ministerul de Externe şi Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii nu primesc bani suplimentar la rectificarea bugetară.