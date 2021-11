„Pozele au fost făcute de cineva din PNL si de cineva din PSD. Aceste poze sunt din anul 2009. Făcute a sediul PNL din Aviatorilor 86. După turul 2 al alegerilor prezidentiale 2009. Antonescu a decis sa-l sustina pe Mircea Geoană din turul doi, iar intelegerea a fost ca acesta sa faca guvern cu PNL si-l va desemna premier pe dl Werner Klaus Iohannis.

După anunțarea victoriei, după ora 21.00, echipa de conducere PSD a făcut o vizită de curtoazie PNL să multumeasca. Propuneerea lui Geoană si Antonescu a fost să ieșim la declarații, Dragnea in geaca galbena și eu in geaca roșie. Am imbracat în interior geaca roșie, după care trebuia sa iesim la presă. Nu am ieșit afară. In momentul în care au plecat Geoană si Dragnea, in geaca galbena, eu am urcat și mi-am dat jos geaca roșie si am refuzat sa ies la declaratii.

Erau Dan Motreanu, dar el nu se tine de chestii din astea, cred ca a fost și Mișu Voicu, erau si de la PSD. Eu nu am ieșit in geacă roșie. Că au strigat după mine pe trepte. Ei bine, eu nu am venit, ca sa nu fiu in geaca roșie. Voi sunteti nebuni?! Cum să ies in geacă roșie?.

Eu nu am fost in grupul de susținere a lui Geoană ,a fost Iohannis. Nu m-ati vazut țopăind la Mihaela , dragostea mea. A fost Antonescu.

Eram la sediu, că era riscul să se intoarca scorul. Eram in birou la mine si vorbeam la telefon cu șefii de filiale”, a povestit Orban episodul cu geaca roșie.