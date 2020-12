Ludovic Orban a anunțat care este condiția pentru o guvernare PNL-USR-PLUS după alegerile parlamentare

Ludovic Orban a precizat, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca este convins ca urmatorul guvern va fi unul liberal, din care va fi exclus PSD si Pro Romania, pe care il considera "un PSD mai mic".

Ludovic Orban taxează USR, partener de coalitie al liberalilor la alegerile locale din septembrie.

"Comparatia intre PSD si PNL este total nepotrivita. Exista un partid care toata ziua-n online nu face altceva decat sa zica ca PNL e acelasi lucru cu PSD", a spus premierul.

Pe de alta parte, Orban spune ca, in ciuda neintelegerilor, liberalii vor sa guverneze alaturi de USR, cu conditia ca cele doua partide sa puna in aplicare programul de guvernare "Dezvoltam Romania".

"Guvernarea inseamna punerea in practica a unui program de guvernare. Noi am prezentat cel mai consistent plan, fundamentat pe baza resurselor pe care le avem. Noi nu negociem nimic cu PSD pentru ca trebuie sa stea in afara guvernarii chiar si 10 ani de acum incolo, daca e posibil. In rest, orice formatiune politica care primeste votul romanilor, poate sa fie un partener de incredere pentru noi. Toate negocierile pe care le vom purta vor fi pe baza Planului de Dezvoltare a Romaniei. Sunt convins ca dupa alegeri se va forma o majoritate parlamentara fara PSD, care sa aiba capacitatea ca in urmatorii patru ani de pace politica, fara alegeri, sa ne concentram toti pentru punerea in practic a planului de guvernare", a mai spus Ludovic Orban.

Intrebat daca a avut discutii cu liderul USR, Dan Barna, pentru un posibil post de ministru, Orban a precizat ca se află „într-o comunicare constanta cu cei care vor sa comunice cu mine. Orice negociere pentru formarea unui nou guvern se va face dupa alegeri. Pana pe 20 decembrie este in functie aceasta legislatura. Speram ca aceste negocieri sa duca cat mai rapid posibil la constituirea unui guvern".