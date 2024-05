La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 3,68 milioane de lei (peste 740.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,55 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 4,15 milioane de lei (peste 835.900 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 259.700 de lei (peste 52.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 43.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 165.100 de lei (peste 33.100 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report in valoare de peste 126.500 de lei (peste 25.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 51.200 de lei (peste 10.300 de euro), potrivit site-ului Loteriei Române.

Rezultatele loto duminică, 19 mai

Loto 6/49: 39, 22, 34, 46, 24, 19

Noroc: 6 8 5 9 3 9 8