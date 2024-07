Specialiștii avertizează că există un anumit loc periculos în casa ta în cazul unui cutremur puternic și că ar trebui evitat cu orice preț. În același timp, aceștia oferă sfaturi despre cum să acționezi într-o astfel de situație pentru a-ți proteja sănătatea și siguranța.

Este imposibil să anticipăm momentul în care va avea loc un cutremur, fie el unul minor sau unul mai puternic. Fiecare seism ne surprinde într-un fel sau altul. Specialiștii în supraviețuire au compilat o listă cu sfaturi vitale pentru românii care ar putea fi afectați de un cutremur puternic.

Primul și cel mai important lucru pe care îl sfătuiesc experții în cazul unui cutremur este să nu cădem pradă panicii. Este necesar să rămânem cât mai calmi cu putință pentru a putea lua deciziile vitale rapid și eficient, pentru siguranța noastră și a membrilor familiei noastre.

Locul cel mai sigur din casă

Conform specialiștilor în supraviețuire, atunci când suntem în casă în timpul unui cutremur, cel mai sigur loc este lângă un perete sau o coloană care este capabilă să reziste la forța cutremurului. În cazul în care nu putem ajunge la un astfel de loc în timp util, putem căuta adăpost sub o masă rezistentă sau sub tocul ușii. Aceste măsuri de precauție ne ajută să evităm să fim loviți de obiecte din casă sau de bucăți de tencuială și beton care ar putea cădea.

Locul unde nu trebuie să fim în nici un caz în timpul unui cutremur

În timpul unui cutremur, trebuie să evităm să rămânem în apropierea ferestrelor, oglinzilor, vitrinelor sau altor obiecte care pot fi periculoase în cazul unei căderi.

În plus, cel mai riscant loc dintr-o casă în timpul unui seism este bucătăria, datorită multitudinii de corpuri suspendate și a veselei depozitate în dulapuri, care ar putea să cadă și să provoace răni grave.

Conform specialiștilor în supraviețuire, bucătăria este cel mai periculos loc din casă în timpul unui seism. În această încăpere, există nenumărate obiecte care pot fi periculoase în cazul în care cad, cum ar fi vesela, borcanele, aparatele electrocasnice și alte obiecte de bucătărie. Toate acestea ar putea să ne cadă pe cap și să ne rănească serios, chiar fatal.

Mai mult decât atât, bucătăria este și locul în este aragazul, în cazul unui cutremur, instalația de alimentare cu gaz s-ar putea deteriora, ceea ce ar putea duce la scurgeri de gaz și chiar la explozii. Acestea ar putea avea consecințe grave și ar pune în pericol nu numai viața noastră, ci și a celor din jur.

Pe lângă pericolele obiectelor căzute și ale scurgerii de gaz, bucătăria mai are și alte potențiale pericole. De exemplu, există multe corpuri suspendate precum căni și cuțite, acestea fiind primele care ar cădea și ne-ar putea răni grav. În plus, există obiecte grele, precum electrocasnice mari sau corpuri de mobilier care ar putea cădea și ne-ar putea prinde sub ele, împiedicându-ne să ne salvăm.

