Agresorul are o condamnare de 6 ani și 8 luni închisoare pentru tentativă de omor, fiind eliberat din închisoare în luna ianuarie.

"La data de 17.10.2025, în jurul orei 01:05, în timp ce se afla în dreptul unui imobil situat în Sectorul 2, București, pe fondul unor neînțelegeri legate de livrarea unei comenzi, inculpatul I.M.C. a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate M.C., livrator Glovo, prin aceea că a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii și picioarele la nivelul capului, corpului și membrelor inferioare, provocându-i leziuni traumatice evaluate la 8 - 9 (opt-nouă) zile de îngrijiri medicale. La data de 22.10.2025 Judecătoria Sectorului 2 a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 22.10.2025", anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.