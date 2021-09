"S-a discutat foarte mult, primii care au vorbit că mi-am făcut partid au fost cei de la noul PSD. Eu știți bine nu am ieșit public până la momentul asta. Nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, el a venit des la mine la vizită, m-a ajutat enorm acest om de mare caracter. Mi-a zis că el simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid, un partid care să nu mai fie măcinat de compromisuri interne, de oameni care n-au curaj, de acoperiți, de oameni infiltrați care distrug un partid.

Am zis că sunt de acord și îl sprijin cu toată experiență mea. A găsit mai mulți prieteni de-ai lui, patru oameni obișnuiți dar cu curaj care au devenit membri fondatori la acest partid, Codrin neimplicandu-se de la început în documente pentru a nu riscă că pe parcursul procedurilor să se blocheze. Partidul este înființat și se numește Alianța pentru Patrie.

Acum cred că ei lansează site-ul partidului, este făcută o aplicație pentru cei care vor să se înscrie, este un partid la început. Alianța pentru Patrie s-a născut practic din lacrimi, deznădejde și suferință, a noastră a tuturor dar și din speranța că încă se mai poate recupera România. Oamenii sunt din ce în ce mai mult care nu mai suportă stilul asta de a face politică, nu mai suportă că resursele noastre naturale să nu fie folosite în beneficiul și pentru bunăstarea românilor. Principalul obiectiv al partidului îl reprezintă bunăstarea românilor. Nu este un partid radical, xenofob, anti-european sau anti-atlantic. Noi că să putem speră că această țară își poate reveni", a explicat Liviu Dragnea