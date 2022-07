„Nu am fost în Maldive pe banii PSD-ului. Asta se poate verifica, minciuna asta nu poate avea picioare lungi, pentru că sunt documente. Noi avem toate locurile în care am fost, noi am fost în Maldive, am făcut o mare crimă, am vrut neapărat să merg. Am plătit noi tot. Nu am fost audiat în acest dosar. Nu știu de unde au apărut date în spațiul public, nici nu mă prea interesează.

Mi-a trimis cineva la 12 și ceva noaptea, vineri, la G4Media. Mi-am dat seama că are legătură cu anunțul publicat de voi. Toate deplasările pe care le fac cei din conducerea partidului pot fi suportate financiar din bugetul partidului dacă sunt deplasări în interesul politic al partidului. Să nu amestecăm lucrurile. Nu este nimic adevărat dun ce a apărat în spațiul public. Eu zic să verifice foarte bine cei de la G4Media documentele pe care le dă DNA.

Nu am folosit niciodată banii PSD în interes personal, nu am folosit în mod nelegal fondurile partidului, ceea ce nu pot spune despre ce se întâmplă de doi ani de zile, cu fondurile tuturor partidelor”, a precizat Liviu Dragnea în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.