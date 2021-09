"PSD prin gura liderului și altor mari lideri au spus că ei sunt noul PSD, au altă viziune, nu îmi permit să le dau sfaturi, nu îmi permit și pentru că le dai degeaba, dacă sunt cu cheiță. Dacă stau cu această conducere și ei sunt vinovați.

Le spun primarilor: nu va bucurați că va da Citu 3 lei prin PNDL. Degeaba faci un km de drum pentru că peste 7-8 ani nu o să mai fie nimeni în acea comună la ce se pregătește pentru România în următorii 8-10 ani.

La ora asta România are cel mai negru statut: este țară nimănui. Toți liderii, toate companiile importante iau ce vor și fac ce vor. Problema nu o reprezintă aceste țări și aceste multinaționale, problema e cu trădătorii de la noi.

Non-combatul de la PSD este că nu au voie. Ei au voie să vorbească doar despre meteo, starea vremii la TV. Acum au mai început să spună Ciolacu câte ceva despre Iohannis, despre asta e vorba. Ce strategie să aibă? Vasile Dancu vrea să ajungă președinte cu Grindeanu prim-ministru, Ciolacu vrea să fie prim-ministru echipa cu Emil Boc, Gabi Firea nu e băgată în această combinație.

Fiecare are niște planuri personale crezând că se întâmplă. Nu se întâmplă, toți sunt folosiți. Acum e o arhitectură solidificată: deasupra e Iohannis, partidele la guvernare, opoziția, el are toate partidele în mâna, are Parlamentul. Se împacă cu USR-ul cât de repede. Are Guvern, conduce serviciile și prin asta conduce și această ocultă unde executiv este Pahontu.

În România toată puterea este la Președinte", a spus Liviu Dragnea.