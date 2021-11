Liviu Dragnea susține că nu a dorit să-l schimbe niciodată pe Raed Arafat din funcție însă are motive să-l critice pentru felul în care funcționează sistemul UPU:

"Este foarte rău că sistemul UPU de la spitale a fost dezvoltat de domnul Raed Arafat în detrimentul Ambulanței. Serviciul Român de Ambulanță este la ora asta serviciul care asigura cea mai mare parte a intervențiilor medicale. Ar trebui să se completeze, însă la domnul Arafat problema pe care am constatat-o este cea legată de dorința de a avea monopol SMURD-ul. Nu am avut intenția să îl schimb pe Arafat, dacă voiam să îl schimb, îl schimbăm. Dar asta a fost punctul meu de vedere și e în continuare, poate și Iohannis a avut la fel, dar în continuare dorința care nu se stinge a domnului Arafat de a gestiona singur tot ceea ce înseamnă sistemul de urgență din România nu face bine. Sunt foarte buni cei de la SMURD, salvează vieți, își riscă viață, dar oamenii aia sunt forțați neavând pregătire medicală, să ia un pacient care e într-o situație critică și să îl ducă până la spital, neavând o pregătire medicală, ceea ce nu e în regulă, plus că din ceea ce am aflat se pare că s-a blocat scoaterea de posturi de medici pentru Serviciul Român de Ambulanță. ", a declarat Liviu Dragnea la Realitatea PLUS.