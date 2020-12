Liderul clanului Duduianu a murit. Decesul tatălui lui Emi Pian, anunțat de un apropiat

Anuntul referitor la moartea barbatului a fost facut pe Facebook, de unul dintre apropiatii sai.

"Durerea de tata a fost foarte puternica dupa pierderea lui Pian Junior incat n-a putut supravietui! Pian senior a murit! Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca! In anul 1982 am stat doua saptamani in casa lui din Prahova / Eram urmarit general de politie! Tata Netinav era prieten bun cu fratele lui Pian / Teicu (tata lui Netinav care purta numele lui tatal meu!)", se arata in postarea lui Miclescu Berliant.

Clanul Duduianu este considerat printre cele mai violente din Bucuresti. Membrii gruparii de crima organizata nu ezita sa-si expuna in mod public opulenta pe retelele de socializare: vile luxoase, masini scumpe sau petreceri fastuoase.