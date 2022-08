Liderul cecen Ramzan Kadîrov stârnește din nou hohote de râs, cu cea mai nouă filmare postată pe canalele de socialmedia.

Kadîrov, care a fost deseori ironizat pentru mesajele sale video, apare în postură de supererou militar, cu o armă automată în mână, într-un defileu pustiu. La un moment dat, liderul cecen deschide focul demonstrativ, tragând în aer, iar la final zâmbește.

🤡 The commander of TikTok troops showed a master class on how to properly fight with non-existent enemy.



During the most difficult "special operation" no one was injured. pic.twitter.com/MDhwNpm6ef