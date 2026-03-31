Deputatul PSD Mihai Fifor critică dur scrisoarea trimisă de Guvern către președinta Curții Constituționale, despre care spune că reprezintă o intervenție nepermisă în actul de justiție. Acesta susține că modul în care a fost formulat documentul depășește limitele unei colaborări instituționale și intră în zona presiunii politice asupra CCR.Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a mers prea departe și spune că gestul ridică semne de întrebare serioase.„Știm că Ilie Bolojan are reflexe dictatoriale. Nu mai e o surpriză pentru nimeni. Dar, de data aceasta, a mers mult prea departe. Poate îi suflă cineva în cască faptul că România este încă o țară democratică, membră a UE și NATO. Nu ai cum să nu ai dubii serioase dacă premierul este bine atunci când citești scrisoarea transmisă de Guvern președintei Curții Constituționale în 6 februarie 2026.”PSD invocă încălcarea separației puterilorDeputatul social-democrat spune că documentul transmis CCR reprezintă „o ingerință cu bocancii” în justiția constituțională și o încălcare clară a separației puterilor în stat.„Felul în care este formulat acest document oficial reprezintă o ingerință cu bocancii în actul de justiție constituțională și o încălcare evidentă a principiului separației puterilor în stat. În momentul în care un prim-ministru indică unei instanțe ce efecte ar produce o decizie care nu convine Guvernului nu mai vorbim despre cooperare loială între instituții. Vorbim despre presiune politică.”„Judecătorii nu sunt subordonații premierului”Fifor subliniază că judecătorii CCR trebuie să rămână independenți și că Guvernul nu poate influența deciziile acestora.„Judecătorii constituționali nu sunt subordonații premierului. Iar dacă puterea politică este nemulțumită, are la dispoziție calea democratică a modificării legii prin Parlament. Nu are dreptul să intimideze.” În opinia sa, acceptarea unor astfel de practici ar însemna slăbirea statului de drept și ar duce la normalizarea intervenției politice în justiție. Reacția vine după ce premierul Ilie Bolojan a transmis Curții Constituționale o informare privind efectele unei eventuale amânări a deciziilor legate de pensiile magistraților.Acesta a avertizat că o astfel de amânare ar putea duce la pierderea unor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit premierului, accesarea acestor bani depinde de îndeplinirea unor jaloane, inclusiv cel privind pensiile magistraților, pentru care România riscă să piardă aproximativ 230 de milioane de euro.