În această seară, la ora 18:00, va fi convocată o ședință de Guvern extraordinară, în care va fi adoptată prelungirea plafonării la alimente, o măsură care a fost agreată în ședința coaliției de ieri, singura, de altfel, asupra căreia liderii au reușit să se înțeleagă în discuțiile de ieri. Întârzie, în continuare, acele măsuri pentru reducerea accizei la carburanți.
Este posibil, conform surselor Realitatea Plus, ca acestea să fie adoptate abia săptămâna viitoare, adică o amânare față de promisiunea premierului că acestea vor fi adoptate săptămâna aceasta.