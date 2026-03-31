Ședință extraordinară de Guvern, astăzi, ora 18. Prelungirea plafonării la alimente, pe ordinea de zi

Liderii Coaliției de guvernare se întrunesc azi în cadrul unei ședințe extraordinare. Prelungirea plafonării la alimente, pe ordinea de zi
Liderii Coaliției de guvernare se întrunesc azi în cadrul unei ședințe extraordinare. Prelungirea plafonării la alimente, pe ordinea de zi

Ședință extraordinară de Guvern în această seară, la ora 18:00, pe tema extinderii plafonării adaosului comercial la alimente. Liderii coaliției se reunesc după ce, în cadrul ședinței de ieri, și-au dat acordul asupra prelungirii plafonării la alimente.

În această seară, la ora 18:00, va fi convocată o ședință de Guvern extraordinară, în care va fi adoptată prelungirea plafonării la alimente, o măsură care a fost agreată în ședința coaliției de ieri, singura, de altfel, asupra căreia liderii au reușit să se înțeleagă în discuțiile de ieri. Întârzie, în continuare, acele măsuri pentru reducerea accizei la carburanți.

Este posibil, conform surselor Realitatea Plus, ca acestea să fie adoptate abia săptămâna viitoare, adică o amânare față de promisiunea premierului că acestea vor fi adoptate săptămâna aceasta.

 