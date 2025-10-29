Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a scris pe Facebook că retragerea parțială a trupelor americane reprezintă „un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate”. Negrescu atrage atenția asupra impactului direct al acestei redimensionări asupra securității României și a regiunii Mării Negre. El solicită ca ministrul de Externe și ministrul Apărării să ofere explicații și să vină cu soluții rapide pentru consolidarea relației cu SUA și pentru asigurarea securității naționale.

Cereri pentru o vizită oficială accelerată

Victor Negrescu susține că vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite trebuie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar. În postarea sa, europarlamentarul enumeră câteva direcții pe care România ar trebui să le comunice partenerilor: România rămâne un partener strategic de încredere; regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA; trebuie activate și accesate toate instrumentele europene disponibile, precum programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității noastre. „Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene”, încheie Negrescu.

Reacția oficială a Ministerului Apărării

Ministerul Apărării Naționale a informat oficial, miercuri dimineața, că „România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa”. Comunicatul oficial confirmă că autoritățile române au fost avertizate cu privire la redimensionarea prezenței militare americane pe teritoriul european.

Impactul asupra bazelor și operațiunilor din România

Printre locațiile afectate se numără și baza Mihail Kogălniceanu, unde erau dislocate forțe americane. Reducerea trupelor din această zonă are implicații pentru capacitatea operațională a detașamentelor aliate pe Flancul Estic al NATO.

Statele Unite retrag circa 800 de militari din România, aproape jumătate din efectivele pe care le au în țara noastră