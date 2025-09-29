„Din păcate, în momentul de faţă, un întreg serviciu public al statului român, mă refer la serviciul public al Justiţiei, este blocat. 99% din el este blocat pentru protestul magistraţilor. Mai lucrează doar cei care intră în cauze foarte urgente, cum ar fi, de exemplu, arestări sau pensii de întreţinere şi mai lucrează anumite secţii de la Curtea de Casaţie. În rest, întregul sistem judiciar, şi mă refer atât la instanţe cât şi la parchete, este blocat pentru că se aşteaptă această decizie din 8 octombrie (a Curţii Constituţionale – n.r.)”, a spus Piperea într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că a văzut sesizarea celor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la CCR pe proiectul privind pensiile magistraţilor şi „având în vedere numărul enorm de jurisprudenţe care au fost acolo puse pe hârtie”, inclusiv deciziile Curţii Constituţionale, crede că rezultatul care va fi dat în 8 octombrie este „mai mult decât predictibil”.

„De aceea cred că domnul Bolojan îşi pregăteşte o ieşire din scenă relativ elegantă. Faptul că vorbeşte în permanenţă despre propria demisie dacă se întâmplă nu ştiu ce, ne arată că după 8 octombrie îşi va da demisia şi atunci vom avea un alt guvern. (…) Părerea mea este că, aşa cum a promis omul, dacă se întâmplă ca unul din cele patru cazuri care încă sunt acum la Curtea Constituţională să ducă la o neconstituţionalitate a unui pacheţel – unul, nu trebuie toate patru, măcar unul -, atunci trebuie să-şi dea demisia, pentru că aşa a promis”, a conchis Piperea.