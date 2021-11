"O nouă mare victorie a PNL#echipa câștigătoare. După ce a a pierdut funcția de premier pentru propria persoană și pentru partid 1 an și jumătate din cei trei până în 2024 funcția va reveni PSD, marele strateg-prizonier Florin Cîțu a cedat jumătate de ministere către PSD. Ei bine, ministerele pe care la va avea în portofoliu PSD au avut în acest an 2021 bugete de 2,4 ori mai mari decât ministerele obținute la negociere de PNL. În total 150 de miliarde vs. 63 miliarde, iar situația va rămâne cam în aceiași parametri și pentru 2022”, a scris deputatul USR pe Facebook.

USR nu va vota guvernul PSD-PNL, iar partidul condus de Dacian Cioloș a afirmat că intră oficial în opoziție.