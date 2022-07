Este vorba despre libanezul Wehbe Mohamad-Bilal, un controversat om de afaceri, care se ocupă de paza Aeroportului Otopeni dar are și legătura cu serviciile secrete și afacerea cu Insula Mare a Brăilei, potrivit dezvăluirilor exclusive de la Culisele statului paralel.

FIRMELE AFACERISTULUI DE ORIGINE LIBANEZĂ

25% - Patria Company SRL

20% - Rombalast Invest SRL

60% - Finance Pro Invest SRL, înființată de Wehbe Mohamad Bilal, Cornel Purcărea și Teodor Purcărea (activitate principală: construcții de clădiri și lucrări de geniu)

100% - Plevnei Invest SRL

50% - Property & Business Partners SRL

SC Agrirom SRL - înființată în 2001 de Wehbe Mohamad Bilal, Cornel Purcărea (care a fost și administrator) și Tudor Constantin. În 2006, compania Finance Pro Invest a preluat 80% din acțiunile SC Agrirom SRL. În 2017, SC Agrirom SRL a avut un profit de aproape 6 milioane de lei.

„Avem unul ca Bilal și ați dat numărul de firme pe care le are în România. El a fost student, n-a fost student, e proaspat roman. Oameni ca Bilal, adica veniti din alte parti, incep sa aiba terenuri, proprietati, mosii agricole, campii intinse, firme... Românii, Vasile, Ion, sunt arestati pe banda rulanta. Dau un exemplu: cel mai mare producator de ingrasaminte chimice din Romania e arestat pentru ca la o vânătoare si-a tras cu pusca in propriul cauciuc de la masina, de nervi ca nu porneste masina. Si, in momentul ala, o treime din aceasta industrie a disparut in România. Noi de un an si nouă luni facem import 100%”, a declarat Codrin Ștefănescu, în emisiunea Culisele statului paralel de miercuri seară.

Cristian Rizea, fostul deputat PSD, a făcut o serie de dezvăluiri despre cetățeanul străin - libanezul Bilal Wehble, zis și Hammoud.

CINE ESTE STRĂINUL FOLOSIT DE STATUL PARALEL

,,Un om al serviciilor, tot un om al sistemului, care face foarte mulți bani în România. Cetățean libanez. Se numește Wehbe Mohamad-Bilal, cunoscut ca Bilal, prescurtat, un băiat foarte sociabil, patron de restaurante, investitor în imobiliare. Vă spun că m-a legat o prietenie lungă de domnul Bilal. L-am cunoscut în 2000-2001 – eu eram șef de cabinet la Ministerul Tineretului și Sporturilor, al ministrului Georgiu Gingăraș. L-am cunoscut pe Bilal, el se ocupa de agricultură. El mai face și azi, dar tot la ordinul sistemului, are foarte multe terenuri luate în județul Călărași. Practic silozuri, acolo el controlează tot. Are un asociat – Cornel Purcărea. Este un fost ofițer al Direcției de Informații al Armatei. A fost acuzat de DIICOT într-un dosar că a făcut trafic de arme. Și a scăpat tot cu ajutorul sistemului.

Jurnalistul Andrei Bădin a menționat, la Culisele statului paralel, că știe „povestea acestor cetateni de origine arabă veniti pe vremea comunismului. Și mai toti dintre ei au devenit agenți ai securității române, mai apoi folositi in tot felul de relatii”.