Anca Alexandrescu a relatat miercuri seară, la Culisele statului paralel, că, „în urmă cu doi ani, Cristian Rizea mi-a povestit despre un personaj foarte interesant - Mohamed Bilal Wehbe. Un necunoscut pentru multi dar foarte cunoscut pentru serviciile secrete. Multi ii calca pragul restaurantului din Parcul Bordei, putini stiu insa cine este asociatul său din afacerile din agricultura. Este asociat cu un fost ofiter de contrainformatii militare cu o istorie interesanta. Ce e in neregula? Nu e normal? La fel de putini stiu si ce rol are acest domn Bilal in relatiile dintre detinatorii Insulei Mare a Brailei si statul roman. Dar de ce are nevoie statul roman de astfel de intermediari? Si de ce astfel de personaje ale caror nume au aparut in diverse scandaluri sunt protejate de servicii?”.

„Dl Bilal e o săgeată a serviciilor secrete. Aud în oraș că ar fi un intermediar pentru Insula mare a Brăilei. De ce ar avea nevoie statul român de un astfel de intermediar controversat ca reprezentant al României in Arabia Saudită, a mai afirmat Anca Alexandrescu.

CINE ESTE STRĂINUL FOLOSIT DE STATUL PARALEL în afacerea cu Insula Mare a Brăilei - Wehbe Mohamad-Bilal



,,Un om al serviciilor, tot un om al sistemului, care face foarte mulți bani în România. Cetățean libanez. Se numește Wehbe Mohamad-Bilal, cunoscut ca Bilal, prescurtat, un băiat foarte sociabil, patron de restaurante, investitor în imobiliare. Vă spun că m-a legat o prietenie lungă de domnul Bilal. L-am cunoscut în 2000-2001 – eu eram șef de cabinet la Ministerul Tineretului și Sporturilor, al ministrului Georgiu Gingăraș. L-am cunoscut pe Bilal, el se ocupa de agricultură. El mai face și azi, dar tot la ordinul sistemului, are foarte multe terenuri luate în județul Călărași. Practic silozuri, acolo el controlează tot. Are un asociat – Cornel Purcărea. Este un fost ofițer al Direcției de Informații al Armatei. A fost acuzat de DIICOT într-un dosar că a făcut trafic de arme. Și a scăpat tot cu ajutorul sistemului. (...) Iar Bilal e un om al sistemului, ulterior am aflat, nu l-am crezut, dar m-a trădat și pe mine în 2009, când în campania lui Geoană, fiind foarte apropiat de Geoană am avut niște documente secrete, le avea Marin Ionel, domnul general, niște documente din arhiva SRI. Acele declarații arătau legăturile lui Omar Hayssam cu Traian Băsescu. Generalul Marin mi le-a dat, m-a chemat la el, mi le-a dat. (...) Eu am fost naiv să-l consider mereu un prieten pe Bilal. A mascat foarte bine apartenența lui la acest sistem ocult care conduce România. A fost greșeala mea. Am mers la el la restaurant. El era patronul restaurantului Aqua din nordul Capitalei. (...) I-am arătat documentele și mi-a zis: lasă-mă să fac și eu o copie așa, prietenește. (...) Da\" știți ce a făcut? I le-a dus lui Băsescu, adica nu lui Băsescu direct. Și Elenei Băsescu, care era prietenă cu el. De familie, nu altceva. Venea foarte des la el la masă. (...) După mult timp am realizat că Bilal mă vânduse și îi arătase acele documente, pe care eu voiam să i le arăt lui Geoană ca să-l poată ataca pe Băsescu la dezbaterea finală. Asta e cu Bilal. Da, un cetățean străin care astăzi e un om folosit de Sistem. (...) El este beneficiarul contractului de pază al Aeroportului Otopeni, printr-o firmă interpusă cu doi angajați. Vorbim de securitatea națională. Cum să dai, domnule, paza aeroportului Otopeni (...) Fără un aviz de acolo, Bilal n-ar fi putut beneficia vreodată de acel contract. Cum, la un cetățean libanez, al cărui partener a fost acuzat – există dosare la DIICOT cu trafic de arme – să-i dai paza Aeroportului Otopeni", a declarat Cristian Rizea despre Mohamed Bilal Wehbe, potrivit Realitatea PLUS.

Cine este dl Cornel Purcărea, partenerul de afaceri al controversatului om de afaceri libanez Mohamed Bilal Wehbe. Purcărea era apropiat al regimului Băsescu, a amintit Anca Alexandrescu.



CINE ESTE FOSTUL OFIȚER ANCHETAT PENTRU TRAFIC DE ARME

,,A avut de-a face, în calitate de ofițer de informații, și cu persoane provenite din state arabe. De aceea, nu întâmplător, numele său, ca de altfel și al cetățeanului libanez Bilal Wehbe, alias Hammoud, apare în strânsă relație cu Jamal Al Atm, implicat în afacerea Țigareta 2. Se cunoșteau înainte de 1989. Ajutat de Cornel Purcărea, Bilal nu a fost nici măcar audiat în afacerea Țigareta 2. Mai mult, a primit chiar și cetățenia română."

Sursa: sroscas.ro



FIRMELE AFACERISTULUI DE ORIGINE LIBANEZĂ

25% - Patria Company SRL

20% - Rombalast Invest SRL

60% - Finance Pro Invest SRL, înființată de Wehbe Mohamad Bilal, Cornel Purcărea și Teodor Purcărea (activitate principală: construcții de clădiri și lucrări de geniu)

100% - Plevnei Invest SRL

50% - Property & Business Partners SRL



SC Agrirom SRL - înființată în 2001 de Wehbe Mohamad Bilal, Cornel Purcărea (care a fost și administrator) și Tudor Constantin. În 2006, compania Finance Pro Invest a preluat 80% din acțiunile SC Agrirom SRL. În 2017, SC Agrirom SRL a avut un profit de aproape 6 milioane de lei.

SURSA: riseproject.ro

