Leonard Doroftei, în vârstă de 54 de ani, s-a întors în România alături de soția sa, Monica, și doi dintre cei trei copii. Fostul boxer a locuit cu familia în Canada în ultimii cinci ani. În cadrul emisiunii „La Măruță”, găzduită temporar de Horia Brenciu, Leonard și Monica au împărtășit motivele care i-au determinat să revină în țara natală.

„Copiii și-au dorit să ne întoarcem și eu. Au fost de ajuns pentru noi anii aceia în Canada. Copiii au plecat întâi, la începutul verii și s-a golit cuibul și am zis să ne întoarcem. Sincer, chiar ne era dor de țară, de familia noastră și ne simțim minunat acasă” – a spus Monica Doroftei.

Leonard Doroftei a dezvăluit care a fost motivul real pentru care a decis să părăsească România în 2019. Fostul campion afirmă că perioada petrecută în Canada l-a ajutat considerabil să se redescopere și i-a oferit un stimulent pentru a-și continua cariera în sport.

„A fost o perioadă grea. Când am plecat din România n-am plecat ca să dispar din țară. Am avut nevoie de o perioadă de liniște. Să mă adun, să mă reculeg. Erau prea multe în perioada aia în România, prea multe anturaje, prea multe discuții și am preferat să plec. M-am întrebat ce știu să fac… Box! Hai să facem box. Am lucrat o perioadă la o sală, a venit pandemia, am găsit oportunitatea de a antrena în altă parte. Nu era un loc unde să zici că e o sală de sport, dar am avut șansa să antrenez. Și am antrenat copii și m-am redescoperit.

Nu am crezut că am răbdare să stau cu copiii să le explic, dar ei m-au ajutat să-i antrenez. Vreu să le mulțumesc, ei mi-au dat șansa să învăț” – i-a spus Doroftei lui Horia Brenciu.

Ce planuri au Leonard Doroftei și soția sa pentru viitor

Fostul mare pugilist din România își propune să deschidă o sală de antrenament pe care intenționează să o dezvolte treptat.

„Sunt pregătit de acțiune, m-am întors la box, de data asta ca antrenor. Mi-a mers foarte bine, știu ce fac, sunt la un nivel înalt și cred că pot ajuta boxul românesc să renască. O spun din toată inima, pentru că știu ce fac, fac cu inima. Nu spun elevului ce să facă, lucrez odată cu el. Din păcate, ăsta-i boxul, asta-i perioada, va trebui să o luăm de la zero, va trebui să construim, să creștem sportivi, să învățăm să pregătim un meci, să nu ne mai pregătim la grămadă.

S-au schimbat foarte multe în box, iar noi am rămas în urmă cu pregătirea, cu gândirea. Sunt într-o formă fantastică, am întinerit. Voi deschide o sală aici, privat deocamdată, nu performanță, pentru cine vrea să vadă mișcare, să vadă cum mă antrenez. În viitor dacă mă voi descurca, voi începe să antrenez copii” – a mai precizat fostul pugilist.

Soția lui Doroftei se va ocupa de unele proiecte în domeniul HoReCa în următoarea perioadă. „O să am și eu un proiect. Eu o să fac altceva. o să fie ceva în domeniul HoReCa ce o să fac” – a explicat Monica Doroftei, adăugând apoi că fiul lor cel mare, Adrian, va reveni și el în România cât de curând.

