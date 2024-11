Ce este anemia

Anemia este o afecțiune cu care se confruntă multă lume în zilele noastre. Organismul în cazul anemiei este în imposibilitatea de a produce aceste celule roșii sau produce unele defecte. Ea poate avea cauze mai complicate, cum ar fi anumite boli care atacă celule roșii sau pierderi masive de sânge, iar altele mai simple, cum ar fi o alimentație săracă în nutrienți, nu tocmai echilibrată.

Printre cauze ce pot contribui la apariția bolii se numără și consumul anumitor medicamente şi fumatul. Anemia este caracterizată printr-un număr scăzut de globule roșii din organism, fapt ce duce la o deficienţă cantitativă a hemoglobinei, substanța ce transportă oxigenul de la plămâni către toate celulele.

Această afecțiune prezintă mai multe simptome, printre care: oboseală, slăbiciune, respiraţie îngreunată, palpitații, migrene, ameţeală, paloare, mâini şi picioare reci, rezistență scăzută la frig, unghii casante şi lipsa poftei de mâncare. O anemie uşoară care se manifestă doar prin ameţeli, insomnii sau stări de oboseală prelungite, poate trece de la sine, dar este mai bine să fie luată în seamă.

E bine de știut că una severă, cu o valoare sub 8 a hemoglobinei, trebuie tratată cu seriozitate, deoarece poate conduce către afecțiuni grave. Anemia este de mai multe feluri, provocate de carența fierului din organism, a acidului folic sau a vitaminelor din grupa B, în special a vitaminei B12.

Anemia dată de lipsa fierului se numește anemie feriprivă. Fierul este folosit ca materie primă pentru a produce hemoglobina. De multe ori, în sezonul rece, dacă nu avem grijă să înlocuim lipsa fructelor şi a legumelor proaspete cu o dietă îmbogățită cu alte alimente, cu un aport de nutrienți esențiali, ne vom confrunta cu apariţia acestei boli. Un simplu supliment de fier poate fi insuficient. Femeile ar trebui să aducă în organism prin alimentație un aport de 15 mg de fier pe zi, iar cele însărcinate sau care alăptează între 30 mg și 60 mg pe zi, iar bărbații de 10 mg pe zi.

Alimente bogate în fier

Carența de fier se poate remedia prin consumul de alimente ce îl conțin și care constituie o sursă naturală. Printre sursele bogate în fier se numără următoarele alimente: carnea roșie, ficatul, fructele de mare, ouăle, legumele cu frunze verzi, în special spanacul, brocoli, salata verde, varza, plus cerealele integrale, ridichile, dovleacul, piersicile, prunele, stafidele, avocado. Trebuie avută grijă la cantitatea de fier consumată, pentru că în exces ne poate crea probleme. Mierea reprezintă o sursă importantă de fier, cupru și mangan, elemente ce participă la sinteza hemoglobinei.

Foarte bună pentru combaterea anemiei este sfecla roșie, are un conținut bogat în substanțe nutritive benefice organismului și nu ar trebui să lipsească din alimentația nimănui. Conține: vitaminele B1, B2, B6, vitaminele A și C, antioxidanți și bioflavonoide, fier, sodiu, calciu, sulf, iod, cupru și zhăr natural. Are proprietatea ca prin procesare termică substanțele vitale să nu se piardă. De asemenea, este foarte bună consumată crudă, sub formă de salată sau suc. Pentru a își face mai bine efectul este bine să nu se amestece cu alte legume. În scop terapeutic pot fi folosite atât frunzele, cât și rădăcina.

Și carența de vitamine din grupa B trebuie remediată în cazul anemiei. Bananele sunt o sursă excelentă de vitamina B12 şi trebuie consumate zilnic, la fel și laptele, iaurtul, ouăle, cașcavalul, somonul, sardinele, codul, carnea de miel și nu numai, deoarece ea se găsește mai ales în carne.

Ca să stopezi anemia este indicat să incluzi în alimentație alimente ce conțin acid folic, la fel de important pentru prevenția și tratarea anemiei, cum ar fi: fasolea, năutul, lintea, broccoli, conopida, salata verde, spanacul, sparanghelul, portocalele, avocado, mango şi papaya. Acidul folic poate fi distrus prin preparare termică, este indicat să se consume legumele crude sau gătite ușor, la aburi. Un aport insuficient de acid folic la femeile insărcinate poate provoaca malformații congenitale, motiv pentru care trebuie să se administreze suplimente. Cantitatea necesară pentru un adult este 400 micrograme de acid folic zilnic.

Citește continuarea pe Almanah Online