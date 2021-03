Soția pacientului decedat a povestit că bărbatul a fost trimis acasă de medici de mai multe ori, deși se simțea foarte rău.

”În 19 octombrie, soțului meu i s-a făcut rău. Am mers la Camera de gardă a spitalului Pantelimon pentru că locuiam aproape. La recepție i s-a spus să sune la Salvare. Ne-am întors acasă, avea dureri în piept, abia respira. Am sunat la Salvare, am așteptat o oră, am sunat din nou. Starea lui se înrăutățea. A venit o echipă SMURD care l-a dus tot la Pantelimon. Au întrebat-o pe doamna de la recepție de l-au trimis acasă, în ce țară trăim?!

A așteptat o oră să îl preia cineva și iar i s-a spus să meargă acasă dacă tot stă aproape, că sunt mai mulți pacienți și durează.

Într-o oră ne-am întors, am mai așteptat o oră până l-a preluat cineva și i s-au făcut investigațiile. La 6 dimineața a venit acasă, starea i s-a înrăutățit, 14 zile a urmat tratament.

Ieșind din izolare a început munca. În 10 decembrie a căzut la muncă, a fost dus la Spitalul Universitar cu edem pulmonar, l-au stabilizat și i-au dat drumul acasă. A avut Covid în octombrie, i s-a dat din nou tratament pentru Covid cu toate că testul a ieșit negativ. În 13 ianuarie a decedat... Soțul meu a murit cu zile, la 52 de ani”, a povestit femeia îndurerată.