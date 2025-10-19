După ce CCR a amânat de două ori o decizie în ceea ce privește reforma pensiilor speciale, surse Realitatea PLUS spun că în continuare există probleme la acea lege, care au fost subliniate inclusiv în avizul Consiliului Legislativ.

Potrivit documentului, sunt elemente de neconstituționalitate în legea pensiilor speciale, iar aceste argumente urmează să fie analizate de judecătorii constituționali.

De asemenea, magistrații trebuie să ia în calcul și lipsa avizului de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a sesizat Curtea Constituțională în această speță.

Este a treia ședință în care judecătorii CCR se reunesc ca să analizeze acest proiect legislativ. Anterior, au existat tentative similare de reformare a pensiilor speciale, care au fost blocate, însă este pentru prima oară când CCR, în această formulă se pronunță pe această speță.

De asemenea, pe data de 5 noiembrie, judecătorii constituționali se vor reuni pentru a analiza legea privind eșalonarea plății din Pilonul II.

Și pe această temă sunt tensiuni în Coaliție și asta pentru că dacă CCR va decide că nu este constituțional acest proiect acesta nu va putea fi pus în aplicare.

Acest scenariu ar reprezenta o palmă puternică dată Guvrnului Bolojan care spera ca prin această măsură să aducă bani în plus la buget.