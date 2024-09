Liderul partidului Forța Dreptei spune că a depus deja solicitare în acest sens. Dacă proiectul va trece de votul senatorilor, vor exista pensionari care ar putea să ia mai mulți bani în plus la pensie.

„Noi am solicitat procedura de urgenta, am depus proiectul de lege pentru ca am fost impotriva formei care a stat la baza recalcularii.

Nu e vorba numai de mineri, e vorba de cei care au lucrat pe grupele de munca si pentru care stagiul de cotizare complet era mai mic si au putut sa se pensioneze cu o vechime mai mica si au fost nedreptatiti prin aceasta lege. Practic, ei au beneficiat de legile anterioare, ei au putut sa beneficieze de pensii pe care le-au primit prin deciziile de pensionare în baza legislației anterioare.

Nu poti sa vii acum și să spui ca îți îngheți pensia și nu mai beneficiezi de mecanism de indexare că asta înseamnă că de fapt tai pensia oamenilor respectivi care nu au facut decat sa respecte legea in vigoare”, a spus Ludovic Orban la Realitatea Plus.

Inechitățile din noua lege a pensiilor. Diferență uriașă, de 1000 de lei, între pensii cu contribuții egale