Laurențiu Plăeșu, senator AUR și vicepreședinte al Senatului, propunere de procedură privind trupele americane în România - VIDEO

Vicepreședintele Senatului, senatorul AUR Laurențiu Plăeșu, a invocat prevederile legislației privind intrarea și staționarea forțelor armate străine pe teritoriul României și a cerut clarificări în legătură cu o solicitare transmisă de președintele României.

Parlamentarul a susținut că situația prezentată ar putea intra sub incidența altor dispoziții legale decât cele invocate și a propus retrimiterea documentului către șeful statului pentru lămuriri suplimentare.

Laurențiu Plăeșu (senator AUR, vicepreședintele Senatului): „Am să fac o propunere de procedură și am să invoc prevederile Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României. Mă refer la articolul 4, alineatul (1), care spune astfel: intrarea și staționarea forțelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului național de către acestea, în scopul pregătirii și/sau desfășurării de operațiuni militare, potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internaționale, se aprobă de către președintele României, la propunerea prim-ministrului, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Președintele României informează Parlamentul despre decizie în termen de 5 zile. La alineatul (1) se spune astfel: prepoziționarea produselor militare, echipamentelor și materialelor din înzestrarea forțelor armate străine se aprobă în condițiile prevăzute la alineatul (1), pe care tocmai l-am citit.

Având în vedere aceste prevederi și consultând conținutul scrisorii adresate de președintele României, toate elementele din această scrisoare se încadrează în prevederile alineatului (1). Invocarea solicitării privind aplicarea alineatului (2) spune astfel: în situația în care activitățile prevăzute la alineatul (1) nu se exercită în baza prevederilor unor tratate internaționale la care România este parte, președintele României solicită încuviințarea Parlamentului.

În scrisoare se invocă atât parteneriatul strategic, care este un tratat internațional între România și Statele Unite, cât și Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la București la 6 decembrie 2005 și ratificat prin Legea nr. 268/2006.

Având în vedere că acest conținut al scrisorii se încadrează perfect în dispozițiile articolului 4, alineatul (1)… Vă solicit să retrimitem președintelui solicitarea aceasta pentru a clarifica în ce măsură se încadrează în prevederile articolului 4, alineat 2. Şi vă rog să supuneţi la vot.”

