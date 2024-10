Această băutură minune, preparată cu ingrediente naturale, este recomandată nu doar pentru persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate, dar și pentru cei care își doresc un somn liniștit sau o piele sănătoasă și strălucitoare. Preparatul este ușor de realizat acasă și poate fi folosit cu încredere ca leac potrivit pentru combaterea mai multor afecțiuni.

Acest remediu reprezintă o soluție ideală și naturistă pentru cei care se confruntă cu diverse probleme de sănătate și nu numai, fiind o modalitate accesibilă de a îmbunătăți starea generală a organismului.

„Acest tratament este un puternic antiinflamator, se poate folosi pentru viroze, este un tratament pentru răceală. Piperul potențează valoarea turmericului și absorbția sa în organism, stimulează procesul de pierdere în greutate, combate hipertensiunea arterială prin scăderea colesterolului rău din sânge, ajută la echilibrarea zahărului în sânge.”, a explicat Maica Ecaternica, prin intermediul unui videoclip.

Ingrediente:



1/2 ceașcă apă

1/4 ceașcă turmeric pudră

1/2 lingură piper cayenne

1 lingură ulei de cocos

1 lingură miere de albine

lapte

Mod de preparare:

Procesul de preparare al acestui tratament simplu începe prin amestecarea turmericului cu piperul și apa fierbinte până se obține o pastă omogenă. După aceasta, se adaugă celelalte ingrediente, iar tratamentul este gata de consumat în fiecare seară. Această rețetă facilă nu necesită mult timp sau efort și poate fi parte din rutina zilnică pentru a te bucura de beneficiile sale pentru sănătate și de nopți odihnitoare.

„Vom pune puțină apă la fiert, în care se adaugă turmericul, piperul, noi am avut roșu, dar se poate folosi oricare alt tip. Vom înfierbânta apa cu ingredientele, până la punctul de fierbere. După ce am amestecat bine turmericul cu piperul, vom adăuga uleiul de cocos, are și el grăsimi bune pentru organism și potențează efectul turmericului. Omogenizăm bine, pasta obținută se pune în borcan, după care se păstrează la frigider până la 3 săptămâni. De reținut este că acest lapte de turmeric se bea seara, înainte de culcare.

Adăugăm puțină miere de albine, omogenizăm din nou. Luam o linguriță de pastă, adăugăm în laptele cald și amestecăm. Este un remediu deosebit și sperăm că beneficiile pe care le-am enumerat să vă ajute. El se consumă seara, pentru că oferă un somn odihnitor. Restul compoziției o punem în borcan și o păstrăm la frigider pe toată durata consumului”, a mai explicat măicuța.