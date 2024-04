"UE ia masuri de reducere a emisiilor de carbon ale cladirilor, ceea ce se traduce in facturi mai mici pentru consumatori si o calitate a vietii imbunatatita", se arata in comunicat, potrivit e-Juridic.



Recent Parlamentul European a adoptat prevederile convenite cu Consiliul care vor contribui la reducerea consumului de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul cladirilor, mai spune sursa citata.



Concret, Directiva privind performanta energetica a cladirilor convenita de Parlamentul European si statele membre ale UE prevede eliminarea treptata pana in 2040 a cazanelor/sistemelor de incalzire alimentate cu combustibili fosili. Prin urmare, nu se interzic sistemele de incalzire pe gaz din cladirile existente.



Dupa intrarea in vigoare a directivei, guvernele vor avea posibilitatea de a elimina treptat anumite dispozitive de incalzire pe baza emisiilor acestora, a tipului de combustibil utilizat sau a ponderii minime a energiei din surse regenerabile folosite.



In plus, guvernele vor trebui sa stabileasca masuri specifice pentru eliminarea treptata a combustibililor fosili utilizati pentru incalzire si racire pana in 2040.





Directivele UE lasa guvernelor nationale flexibilitate in ceea ce priveste indeplinirea acestor obiective.