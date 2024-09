Fiecare om este special, iar trasaturile de personalitate ii definesc unicitatea. Personalitatea influenteaza modul in care actionam si ne traim fiecare zi din viata. Aceasta se „slefuieste” pe masura de acumulam experienta si evoluam.

Cu toate ca suntem unici, etichetele sunt nelipsite. Iar cercetatorii de la Univesitatea din Nottingham, condusi de Kavita Vedhara si cei la Universitatea din California, condusi de Sarah Hampson, au efectuat studii care sa gaseasca legatura dintre tipurile de personalitate si functionarea sistemului imunitar. Asa au ajuns la concluzia ca anumite tipuri de personalitate sunt predispuse la anumite boli.

Ei au definit 4 tipuri de personalitate si au tras concluziile cu privire la comportamentul lor si bolile la caresunt predispusi.

Anxiosul

Anxiosul este definit ca persoana care iti face constant griji cu privire la ceva. Daca cei care isi fac griji constructive sunt sanatosi, grijile tinandu-i in alerta si ferindu-i de pericole, cei care isi fac griji excesiv au un nivel al stresului ridicat si sunt predispusi la a exagera cu mancarea si bautura. De asemenea, in randul acestora, este mai mare riscul de depresie. Lor le sunt recomandate activitati de calmare precum yoga, meditatie, exercitii de respiratie.

Extrovertitul

Extrovertitul este o persoana joviala, sociabila, pentru care conteaza foarte mult mediul social si fizic in care traieste. Te-ai putea gandi ca riscul acestora are legatura cu infectiile, caci inconjurandu-se de tot felul de oameni, se expun mai mult virusilor. In realitate, insa, sistemul imunitar al extrovertitilor este cu 17% mai puternic decat celelalte tipuri de personalitate. La ei, insa, poate aparea riscul unei hipertensiuni arteriale. Li se recomanda odihna, dieta sanatoasa (mai putin zahar), consum de antioxidanti.

Amabilul

Amabilul are o problema cu a spune NU. El are grija sa le faca altora pe plac pentru a evita conflictele. Are mari probleme in a stabili limitele. Problemele de sanatate ale amabilului au legatura cu nivelul crescut de stres, supraponderabilitate si diabet. Lui i se recomanda sa invete sa spuna NU si sa stabileasca limite. Nu este nimic in neregula in a-i refuza pe ceilalti pentru a avea timp de odihna si relaxare. Activitati precum yoga, meditatia, exercitii de respiratie sunt ideale pentru reducerea nivelului stresului, precum si baile cu sare epsom, pentru relaxarea corpului.

Constiinciosul

Constiinciosul este o persoana dedicata, muncitoare, creativa si inventiva. El priveste lucrurile cu pozitivism, dar „uita” sa duca un stil de viata sanatos. Pentru ca pune munca pe primul plan, el isi neglijeaza sanatatea. Este predispus la probleme legate de nivelul ridicat de stres si tulburari digestive. Constiinciosului i se recomanda o dieta bazata pe peste, nuci si legume, sa faca miscare si sa mediteze.

