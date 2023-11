Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că îi face o deosebită plăcere să se afle, astăzi, în vizită de stat în Republica Kenya.



”Kenya este unul dintre prietenii tradiţionali ai României în Africa de Est şi un partener economic şi sectorial din ce în ce mai relevant pentru noi. Înainte de a continua, adresez Preşedintelui Ruto şi cetăţenilor din Kenya condoleanţe pentru pierderile de vieţi omeneşti cauzate de masivele inundaţii recente, precum şi regrete pentru pagubele materiale înregistrate şi miile de oameni strămutaţi din gospodăriile lor”, a spus preşedintele în discurs.



Şeful statului a arătat că i-a împărtăşit Preşedintelui William Ruto viziunea României privind redinamizarea relaţiilor noastre cu statele continentului african, Kenya având un rol esenţial în demersurile strategice ale ţării noastre.



”De altfel, vizita în Kenya se desfăşoară într-un context foarte special – recenta adoptare a primei Strategii Naţionale pentru Africa, cu titlul România - Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare şi educaţie. România şi Kenya au o relaţie îndelungată, caracterizată prin respect şi încredere reciprocă, consolidate pe parcursul a 55 de ani de relaţii bilaterale. Sunt sigur că discuţiile de astăzi, construind pe relaţia noastră tradiţională, vor deschide noi perspective de cooperare. Pentru a continua discuţiile noastre, i-am adresat o invitaţie Preşedintelui Ruto pentru a vizita România”, a arătat şeful statului.



Preşedintele a menţionat că ”Kenya este un exemplu de stabilitate politică şi de tranziţie democratică în Africa de Est şi, totodată, un hub economic, financiar, de transport şi dezvoltare durabilă pentru întreaga regiune”.



”Consultările noastre de astăzi au reconfirmat că avem teme de interes comun şi poziţii similare faţă de provocările globale actuale. Astfel, am convenit să dezvoltăm cooperarea în domenii cu rol crucial atât pentru România, cât şi pentru Kenya: protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice, protecţie civilă, educaţie, digitalizare, energie verde. Mi-am exprimat aprecierea pentru rolul de lider asumat de Preşedintele Ruto şi Kenya în gestionarea eficientă şi combaterea schimbărilor climatice şi am convenit ca administraţiile noastre să coopereze mai strâns în acest domeniu”, a subliniat Iohannis.



Preşedintele a mai declarat că ”a identificat un potenţial major de cooperare între România şi Kenya în domenii precum biodiversitate şi păduri, digitalizare pentru dezvoltare durabilă, educaţie pentru mediu şi schimbări climatice, tranziţie energetică şi răspuns eficient la dezastre naturale şi insecuritate alimentară”.



”Îmi exprim totodată aprecierea faţă de semnarea de documente bilaterale de cooperare în domeniul mediului, domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentare, al cercetării agricole şi al formării diplomaţilor. Am convenit cu Preşedintele Ruto să lucrăm împreună pentru a încuraja mediul de afaceri din Kenya şi din România să demareze proiecte comune, atât în plan bilateral, cât şi pe pieţe terţe, inclusiv în domenii legate de tranziţia digitală şi tranziţia verde. Ne dorim să valorificăm poziţiile geostrategice ale României şi Kenyei, ca porţi de intrare importante pentru economia regională”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis.



El a mai afirmat că în cadrul discuţiilor de astăzi, a avut un schimb de opinii cu privire la evoluţiile înregistrate într-o serie de dosare regionale de actualitate, cu accent pe perspectiva de soluţionare a crizelor cu potenţial de extindere.



”Am reiterat angajamentul României pentru aprofundarea şi dinamizarea relaţiilor diplomatice şi de cooperare cu Kenya, în vederea consolidării păcii şi securităţii la nivel regional şi global. România, ca şi Kenya, este interesată de soluţionarea situaţiilor de criză din lume prin dialog, prin instrumente multilaterale şi prin respectarea dreptului internaţional. Totodată, Kenya poate conta pe România în ceea ce priveşte promovarea şi dezvoltarea relaţiilor cu Uniunea Europeană.

Instrumente precum Global Gateway şi iniţiativa Team Europe oferă oportunităţi concrete în acest sens. Voi încuraja instituţiile şi companiile româneşti să se implice suplimentar în implementarea lor, inclusiv cu implicarea Kenyei”, a spus şeful statului.



Preşedintele a menţionat că în discuţiile de astăzi, am prezentat evaluările României în privinţa războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, consecinţele directe ale conflictului armat asupra securităţii României şi în plan european.



”De asemenea, am analizat efectele acestuia asupra securităţii alimentare a statelor din Africa, inclusiv a Kenyei. Am prezentat şi contribuţia României la facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina – pentru a asigura securitatea alimentară globală. România a luat măsuri consistente şi a investit în infrastructură pentru a putea asigura, de la începutul războiului, tranzitul a peste 30 de milioane de tone de cereale din Ucraina către pieţele globale, inclusiv Africa, şi vom continua cu o capacitate crescută. Am convenit că vom continua să cooperăm în forurile multilaterale pentru promovarea ordinii internaţionale bazate pe reguli. Totodată, susţinem eforturile pe care Preşedintele Ruto le depune, în cooperare cu partenerii internaţionali, pentru găsirea celor mai bune soluţii la dosarele de criză din Africa.”, a spus preşedintele.



Klaus Iohannis a declarat că vizita sa în Kenya va continua cu întrevederi la sediul Naţiunilor Unite din Nairobi şi discuţii cu directorul executiv al Programului ONU pentru Mediu şi va vizita un proiect de asistenţă în domeniul educaţiei, oferit de România unui liceu de fete.