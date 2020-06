Klaus Iohannis, mesaj TRANȘANT: Virusul nu pleacă în concediu, există în comunitate! Mesajele Opoziției - menite să inducă nesiguranță

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat, astazi, mesajul sau transant adresat romanilor de a respecta cu strictete masurile impuse de autoritati pentru a preveni raspandirea epidemiei de coronavirus. "Virusul nu pleca in vacanta sau in concediu. Virusul este in comunitate. Nu pleca nici daca voteaza Paralmentul sau Opozitia (prelungirea starii de alerta - n.r.). Am vazut afirmatii ciudate si total neopotrivite in aceasta perioada din partea Opozitiei. (...) Nu fac (reprezentantii Opozitiei -n.r.) decat sa induca nesiguranta in populatie intr-o perioada in care oamenii trebuie sa creada in autoritati. Feriti-va de virus!", a declarat Iohannis, la finalul vizitei la unităţile mobile ATI de la Romexpo.

