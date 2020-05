România, constrânsă să păstreze măsurile! Klaus Iohannis: ”Responsabilitatea va face posibilă ridicarea mai rapidă a RESTRICȚIILOR”

”Strategia a fost elaborată în contextul pandemiei. În aceste condiții speciale, relațiile de putere dintre actorii globali sunt perturbate, ceea ce sporește impredictibilitatea mediului internațional.

Perspectiva unei evoluții ciclice a virusului obligă statul român să continue măsurile pentru gestionarea unei asemenea crize pe multiple planuri, inclusiv creșterea rezilienței economice. Noua strategie oferă răspunsuri la întrebările esențiale și arată ce avem de făcut pentru a le atinge. Politicile pulbice din domeniul securității naționale vor fi realizate având ca beneficiar final cetățeanul.

Strategia pentru 2020 – 2024 operează cu același concept de siguranță națională extinsă, din precedentul document similar. Strategia vizează politica externă, ordinea publică, educația, sănătatea, economia, mediul, securitatea energetică. România e un stat care trebuie să-și apere cetățenii, care le asigură securitatea, le respectă drepturile. E țara care își apără valorile, interesele, simbolurile, bunurile naționale și resursele naturale, patrimoniul.

Toate acestea presupun continuitate în angajamente și predictibilitate în acțiuni. Parteneriatul strategic cu SUA, apartenența la UE și NATO sunt reafirmați ca piloni ai securității naționale. Strategia implică o nouă abordare cu accent pe gestionarea integrată. E o abordare determinată de schimbarea de paradigmă la nivel global, care ține cont de amenințările hibride și cibernetice, deteriorarea relațiilor NATO – Rusia. Relația securitate – prosperitate – stat de drept – prosperitate. Siguranța cetățeanului rămâne un element cheie al abordării.

Gestionarea securității presupune și participarea societății civile. Strategia propune constituirea unui grup de reflecție strategică. Strategia se bazează pe o diagnoză clară a statului român și a instituțiilor sale publice. Am acordat un rol central colaborării stat – privat. Modernizarea cadrului legislativ rămâne un obiectiv prioritar.

Conform Constituției, documentul va fi transmis Parlamentului și sper ca în cel mai scurt timp să fie aprobat. Am aprobat forțele armate ce pot participa la operațiuni în afara țării: 1940 militari și civili din Armată, cu 436 mai puțin decât anula acesta; 841 militari și polițiști de la MAI, mai puțini decât în acest an. Am aprobat programul pentru înzestrarea Armatei până în 2026. Resursele financiare fac posibilă realizarea obiectivului de modernizare a armatei.

Numărul de infectări rămâne destul de constant, ceea ce înseamnă că ne menținem pe un platou. Vom depăși cu bine etapa dacă vom rămâne vigilenți și responsabili. Vom scădea mult numărul îmbolnăvirilor şi vom face posibilă ridicarea cât mai rapidă a multor restricţii", a declarat Klaus Iohannis, miercuri.