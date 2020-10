Klaus Iohannis, decizie de ULTIMĂ ORĂ. Președintele merge în CONTROL la Institutul Național de Sănătate Publică

Președintele Klaus Iohannis face, astăzi, o vizită la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Vizita are loc în contextul în care în ultimele zile am înregistrat recorduri absolute privind numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus, relatează Realitatea PLUS.

