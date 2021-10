Prefecţii au avut sarcina de a trimite solicitările către Guvern, pe baza datelor din teritoriu, fiindcă sunt foarte multe primării unde ori cofinanţarea era o problemă, ori funcţionarea primăriei, inclusiv salarii şi aşa mai departe. Propunerile au venit de la prefecţi, nu de la miniştri, nici măcar de la Ministerul Dezvoltării, nici de la Finanţe. Hotărârea de Guvern, legal, e propusă de Cseke pe baza propunerilor Prefecturilor, avizată de Dan Vîlceanu, contrasemnată de mine şi de Florin Cîţu. Procedural, nici nu există altă posibilitate, altcineva nu trebuie să avizeze”, a declarat liderul UDMR luni seară, la un post TV.

Kelemen Hunor a subliniat că nu au existat intervenții din partea premierului sau a altor miniștri în ceea ce privește alocarea fondurilor.

”Ce zice PSD-ul, ok, nu o să comentez eu, dar, dacă ne cheamă Procuratura generală, DNA-ul, unde ajunge, noi mergem şi răspundem. Eu vă spun: nu am văzut lista venită de la prefecţi, eu am văzut lista care a trecut de două ministere. Ministerul Finanţelor spune dacă sunt bani şi dacă aceste solicitări sunt justificate. Ministerul Dezvoltării strânge datele din teritoriu. În rest, o intervenţie nici din partea premierului, nici din partea celorlalţi colegi nu a existat. Aici nu miniştrii se duc şi nu premierul se duce să adune aceste date. (...) Aşa se întâmplă în fiecare an. De la bun început, când noi aprobăm bugetul, se ştie că sunt multe primării unde apar probleme pe parcursul anului, din varii motive. Dar nimeni nu a căutat să scoată de pe listă pe unii şi să lase pe alţii”, a adăugat liderul UDMR.

Acesta a precizat că nu are emoții în legătură cu eventualele întrebări la care ar putea să răspundă în fața anchetatorilor.

”Nu am nicio problemă, nu am nicio emoţie, dacă voi fi întrebat, răspund. Ce pot să răspund, în mare v-am spus. Nu este ceva ieşit din comun. Aşa se va face şi peste un an de zile. Nu se va face altfel”, a mai spus Kelemen Hunor.

