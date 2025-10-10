Președintele UDMR i-a transmis în spirit de glumă, că nu ar trebui să aibă emoții la congresul UDMR și a lăsat de înțeles că miza uriașă pentru liderul social-democraților va fi la congresul PSD.

La finalul lunii, PSD își va alege noua conducere. Kelemen Hunor a subliniat că speră că va continua colaborarea și după momentul decisiv din PSD.

„Sorin Grindeanu îți mulțumim ca este prezent la congresul nostru, astazi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate ca da, PSD se pregătește de alegeri si sper ca vom continua colaborarea de fiecare dată, așa cum am făcut, bazat pe respect reciproc, succes în congresul pe care urmează să îl organizați”

Discursul lui Kelemen Hunor cu referință la PSD, de la minutul 50.00

