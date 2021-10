"Eu nu susţin nicio suspendare. Au fost două suspendări post-decembriste - la una am participat - cu consecinţele de rigoare. Am avut atunci, dar totuşi a fost o problemă foarte, foarte serioasă pentru noi. La a doua suspendare nu am participat pentru că totuşi, până la urmă, e bine să înveţi din propriile tale greşeli. Acum, să mergem la o suspendare ar fi total nepotrivit, total contraproductiv în România în 2021 - 2022. Nu, categoric nu", a declarat Kelemen Hunor, la Parlament, potrivit Agerpres.



Întrebat dacă crede că preşedintele Klaus Iohannis ar putea fi un mediator mai implicat, el a arătat că nu poate da sfaturi preşedintelui României.



"Asta depinde de preşedinte ce alege. Eu nu pot să dau sfaturi preşedintelui. Totuşi, el are în spate 6 milioane şi ceva de voturi, el decide cât de activ şi cum, în ce modalitate trebuie să fie activ", a arătat liderul UDMR.