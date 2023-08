Amenințările suburbane, trimise pe aplicația de mesagerie a Facebook, amenințări cu moartea transmise prin interpuși, articole denigratoare, fără nicio bază reală, unele însoțite de înregistrări audio modificate, publicate de un site obscur controlat de un infractor dovedit prin condamnare penală pentru corupție și semnate de un alt infractor și el condamnat pentru șantaj, ne întăresc convingerea că informațiile dezvăluite de Ziarul Incomod au atins un punct sensibil al mafiei, scriu jurnaliștii publicației amintite, într-un amplu material.

De altfel, există deja un dosar penal care vizează modul în care sunt depozitate deșeurile menajere, precum și mai multe anchete în desfășurare privind o grupare de infractori cu multiple încălcări ale prevederilor Codului Penal. În cauză s-au dat și o serie de amenzi de mare valoare, sancțiuni aplicate de inspectori de la Garda Națională de Mediu.

Cuțite în cap și glezne prea subțiri

La câteva zile de la difuzarea emisiunii, unul dintre jurnaliștii implicați în ancheta ”Mafia Gunoiului din Prahova” a primit prin aplicația messenger a contului personal de Facebook o lungă serie de amenințări. Autorul se ascunde în spatele unui cont fals. Mesajele de amenințare, avertismentele, sunt gramatical corecte, cu diacritice, fără vulgarități, ceea ce ne duce cu gândul la un personaj educat, nu la o ”săgeată” folosită pentru astfel de situații de mafioți dovediți, menționează jurnaliștii Incomod, în anchetă. ”Vezi că te arzi dacă faci anchete cu cine nu trebuie. Stai în banca ta că îți rupi gleznele. Aveți gleznele prea subțiri pentru avântul pe care îl aveți”, așa sună unul dintre mesajele primite de jurnalistă, marți 22 august 2023, aproape de miezul nopții.

Un alt mesaj de amenințare îi vizează pe alți jurnaliști de la Incomod.

”Cuțite în cap și lor și pe toți care îi ajută cu informații să ne ia pâinea de la gură”. Persoana amenințată spune că se teme pentru viața sa, ne-a rugat să îi protejăm identitatea dar este de acord să povestească totul autorităților, erau și martori când s-au făcut aceste amenințări, dar nu la Prahova pentru că ”au oameni în Poliția Prahova, nu li se întâmplă nimic”.

Rețeaua ”online” și înregistrările falsificate

Iulian Bădescu, fost primar al municipiului Ploiești, condamnat definitiv, în noiembrie 2017, la 3 ani de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat de abuz în serviciu și luare de mită. Sentința este însoțită și de un termen de supraveghere pe o perioadă de 7 ani, timp în care lui Bădescu i s-au interzis anumite drepturi. Totodată, instanța l-a obligat pe fostul primar al Ploieștiului, prin sentință definitivă, să plătească Primăriei Ploiești 6.000.000 lei (1.2 milioane de euro) despăgubiri civile.

Pe 29 mai 2023, Iulian Bădescu, fost jurnalist, anunța că se află ”la un alt început”. Controlează de atunci un site de știri în care aveau să fie publicate articole denigratoare la adresa jurnaliștilor Incomod, la doar câteva zile de la divulgarea informațiilor despre mafia gunoaielor din Prahova.



Unul dintre articole este însoțit de înregistrări audio modificate prin lipirea mai multor fișiere audio tăiate din diverse conversații, totul pentru a schimba înțelesul mesajului. Aceste dialoguri contrafăcute sunt menite să inducă în eroare organele judiciare privind pretinsa comitere a unor infracțiuni.

Totodată, informațiile false publicate au ca scop denigrarea jurnaliștilor ziarului Incomod precum și presiuni prin intimidare, pentru a stopa investigația care vizează mafia în discuție.

Doi tehnicieni au analizat separat unul de altul înregistrările falsificate, vă prezentăm concluziile lor în fotografii:

Semnatarul articolelor, un șantajist dovedit, a avut interdicție să mai practice meseria de jurnalist

Mai mult, pe site-ul controlat de Bădescu, articolul care însoțește înregistrările audio trunchiate este semnat de alt infractor, acuzat de şantaj şi trafic de influenţă, mai notează jurnaliștii Incomod. A fost condamnat definitiv la câte doi ani de închisoare pentru fiecare faptă, cu suspendare, şi interzicerea dreptului de a mai practica profesia de jurnalist pentru o perioadă. Este un caz unic în presa prahoveană.

În baza art. 194 alin. 1,2 c. pen. cu aplic. art. 3201 alin. 7 c.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂDULESCU VIRGIL-FLORIN,la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de şantaj, faptă din luna septembrie 2012. În baza art. 64 alin. 1 lit. c c.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia de jurnalist, pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 257 alin. 1 c.pen. cu aplic. art. 3201 alin. 7 c.pr.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, faptă din luna februarie 2013. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen., inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia de jurnalist, pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale. Face aplicarea dispoziţiilor art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b c.pen. În baza art. 88 c.pen., deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive.

Aceste demonstrații de forță au avut loc și în fața unui om de afaceri prahovean, șantajat tot prin metoda denigrării în spațiul public. Aceste acte de intimidare au fost urmate de controale ale Poliției Prahova.

Iată așadar că ceea ce discutau jurnaliștii Incomod în emisiunea care a avut ca principal subiect mafia gunoaielor din Prahova s-a adeverit. Gruparea care se ocupă cu afaceri ilegale în domeniul deșeurilor își continuă liniștită șantajul și intimidările la adresa oricui îndrăznește să deranjeze afacerile, mai notează jurnaliștii Incomod, în ancheta lor.