Potrivit sursei citate, anchetatorii urmează să decidă dacă Marina Ovsiannikova, mamă a doi copii minori, va fi plasată în arest preventiv sau va rămâne în libertate în aşteptarea procesului.



Ea a fost deja condamnată la plata unor amenzi pentru că a "discreditat" armata rusă, mai ales prin mesaje critice faţă de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei postate pe reţelele de socializare. Cu toate astea jurnalista nu s-a lăsat intimidată. Aceasta riscă acum un proces penal, cu consecinţe potenţial mult mai severe.



Ovsiannikova a devenit celebră în luna martie, când a apărut cu o pancartă pe platoul postului rusesc pro-Kremlin unde lucra, Pervîi Kanal, arătând acolo un mesaj împotriva ofensivei ruse în Ucraina şi împotriva "propagandei" presei ruseşti proguvernamentale.

Incidentul s-a petrecut chiar în timpul unui buletin de știri, jurnalista apărând în spatele prezentatoarei, cu mesajul „Opriți războiul! Nu credeți ce vă spune propaganda.” Reacția producătorilor nu a fost cea mai promptă, protestatara reușind să afișeze mesajul timp ce aproape 5 secunde.

Marina Ovsianikova, denumită ulterior jurnalista care l-a sfidat pe Vladimir Putin, a lăsat și o filmare în care și-a justificat gestul.

„Ce se petrece acum în Ucraina e o crimă, iar Rusia e stat agresor. Cel care face asta este un singur om, Vladimir Putin. Tatăl meu e ucrainean, mama mea e rusoaică. Iar ei niciodată nu au fost dușmani. Acest colier de la gâtul meu este un simbol că Rusia trebuie să oprească imediat războiul fratricid,” spunea, în martie, Ovsianikova.

„Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Pervîi Kanal (Canalul 1). Și mi-e rușine că am făcut asta, că am făcut propagandă, că am zombificat poporul rus. Am tăcut în 2014, când a început. Am tăcut la mitinguri, când se făceau pentru Crimeea, când organiza Navalnîi, noi pur și simplu am privit în tăcere acest regim anti-om. Încă 10 generații de-ale noastre de acum înainte nu vor spăla această rușine, acest război fratricid”, se mai arăta în mesajul video al jurnalistei ruse.

Pervîi Canal - Primul canal - denumirea occidentalizată a Televiziunii de Stat din perioada sovietică, era în 2014 cel cel mai urmărit post TV din Rusia, cu o audiență estimată la 250 de milioane de oameni în întreaga lume. Instituția a fost implicată, în ultimii ani, în mai multe scandaluri legate de promovarea de informații distorsionate sau falsificate în scopuri propagandiste. În 2018, PK a fost prezentat filmarea unui exercițiu al armatei ruse drept o intervenție reală în timpul conflictului din Siria.