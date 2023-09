Liderii PNL și PSD vor să continue alianța politică și din 2024. Blocul Democratic ar urma să vină cu candidați comuni la alegerile prezidențiale sau locale. Un scenariu discutat intens în coaliție zilele acestea este ca un partid să dea președintele, iar celălalt partid să vină cu premierul.

„Au fost discutii de liste comune, nu vorbim de un USL 2, dar daca simtim ca românii au incredere in coalitie putem sa venim cu un program de tara comun in anul urmator, nu e decizie, e o discutie”, a declarat, recent, Marcel Ciolacu.

„Cu adevărat, dupa 20 d eani de președinte de dreapta cerd ca e cazul ca România sa aiba si președinte de stanga”, a mai declarat premierul României.

Marcel Ciolacu, despre liste comune cu PNL: „Au fost discuții. Nu vorbim de un USL 2”

Sunt discutate și nume pentru viitorul președinte al României. Marcel Ciolacu, Mircea Geoană, Eduard Hellvig dar și Nicolae Ciucă sunt printre cei care ar putea candida din partea Blocului Democratic.

Alianța ar urma să contracareze ascensiunea puternică de care dă dovadă AUR. Cel puțin în sondaje, partidul lui George Simion ajunge încet pe locul doi, depășind PNL-ul.

„Probabil PSD si PNL se tem de faptul ca nu vor mai popula majoritatea scaunelor din Camera Deputaților și din Senat. Este o temere legitima, probabil vor mai popula doar un bloc.(...) Adversarul nostru normal este acest asa zis bloc democratic.(...) Vrem o competitie echitabila in care sunt convins ca AUR o sa bata blocul”, a spus George Simion.

În timp ce extremismul capătă proporții îngrijorătoare în toată Europa, iar pe plan național AUR urcă rapid în sondaje, celelalte formațiuni politice din opoziție par să nu ajungă la un consens în privința alegerilor viitoare.

USR se dezintegrează sub forma unui scandal uriaș. Zilele acestea, un alt parlamentar a demisionat din partid și s-a alăturat PSD-ului. Este vorba despre Claudiu Mureșan.

„Decizia pe care am luat-o este o decizie bine cântărită si este garantia ca voi putea sa imi duc mai departe proiectele pe care le am, am decis sa ma alatur grupului parlamentar al PSD”, a anunțat fostul membru USR.

Dacă unii aleg să plece din partidul condus de Cătălin Drulă, alți membri aleg să își facă propria formațiune. Este și cazul lui Cosette Chichirău, după ce mulți ani a fost o voce importantă în USR.

Omul de afaceri Gigi Becali anunță că vrea să se implice și el în alegerile viitoare. Mai mult, acesta a susținut deja că își pune toată averea la bătaie. De asemenea, el a spus că o susține pe Gabriela Firea pentru Primăria Capitalei.

„Firea e fina mea si o sa o sustin toata viata oricand in orice functie candideaza”, a declarat Becali la Realitatea Plus.

