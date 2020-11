Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: România, prinsă de criza sanitară cu spatele la zid

Foarte ingrijoratoare mi se pare accentuarea tensiunilor dintre PNL, USR PLUS și PMP, partide de la care electoratul anti PSD asteapta solutii pragmatice pentru urmatorii patru ani. Fiind foarte constient de acest lucru, ieri, presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie cu cei mai importanti lideri liberali, dojenindu-i ca nu comunica suficient in prezentarea unor realizări majore si sa se pregateasca pentru o guvernare alaturi de partidul domnilor Barna si Ciolos, chiar dacă atmosfera dintre ei este din ce in ce mai tensionata!

Sa nu uitam totusi ca Romania a fost prinsa de aceasta criza sanitara cu spatele la zid, adusa intr-o situatie falimentara de costurile cu salariile si pensiile total nesustenabile pe care PSD le-a angajat haotic si populist in ultimii 5 ani.

Unica sansa a Romaniei, dupa nenorocirea PSD, raman fondurile UE. Accesarea lor ar putea asigura, in urmatorii 7 ani, investitii de 11 miliarde de euro pe an, iar pentru a nu rata si aceasta uriasa oportunitate avem nevoie de un guvern format din liberali, singurii care stiu sa absoarba fondurile europene, o demonstreaza cu prisosinta administratiile din Transilvania, de tinerii si impetuosii de la USR PLUS care au o agenda buna anticoruptie si de protejare a mediului si de conservatorii de la PMP pentru a ne pastra identitatea culturala si religioasa. Alaturi de noi in aceasta seara, Eugen Parvulescu, senator PNL, Florin Ivan, consilier al primului ministru si Mihai Neamtu, vicepresedinte PMP.